'Vamos a demostrar que somos fuertes, tenemos que crecer más': Teófilo

Una tarde ideal vivieron este domingo Yimmi Chará y Teófilo Gutiérrez en el duelo que Junior venció 3-0 a Equidad, en un Metropolitano con cerca de 30 mil espectadores coreando sus nombres: ambos convirtieron goles, conformaron una sociedad en la cancha y salieron aplaudidos de esta.

Precisamente, uno de ellos, el atacante barranquillero, se refirió en declaraciones a los medios de comunicación locales a lo que fue su debut en el tercer ciclo que cumple con el conjunto rojiblanco.

"Me sentí bien, siempre aportándole al equipo, vamos a demostrar que somos fuertes, tenemos que crecer más. La entrega, la convicción que tuvimos desde el primer minuto del partido de conseguir los goles, eso nos dio tranquilidad”, manifestó.

Asimismo, ‘Teo’ destacó el trabajo del exjugador del Monterrey y del resto de sus compañeros en términos generales, no sin antes resaltar lo duro que fue el contrincante, que no se fue a esconder en el Roberto Meléndez.

“El equipo estuvo a la altura, la gente disfrutó en la tribuna y nosotros hicimos nuestro trabajo de disfrutar en la cancha, frente a un gran rival como Equidad, que tiene jugadores muy buenos en la mitad del campo y nos impusimos siendo locales”, sostuvo el ‘29’.

Finalmente, Gutiérrez calificó su actuación jugando como ‘9’, en la que no se ubicaba desde hacía mucho tiempo, pero que fue determinada por el entrenador ‘tiburón’ tras la lesión de Roberto Ovelar a última hora.

“Tres años y medio que no jugaba ahí desde el Mundial, entonces es una posición difícil, pero Julio me conoce y me he acoplado ahí porque es un grupo de jugadores que viene a aportar, llevamos una semana y lo que viene nos va a ayudar para crecer en todo sentido”, concluyó.

Redacción Futbolred