Unos rinden y otros no: el balance de los extranjeros en Liga II

Con 16 fechas disputadas en la Liga II-2017, el balance de los extranjeros que llegaron para el segundo semestre no es bueno. Actuaciones rutilantes han brillado por su ausencia en el rentado local y de los 5 nombres que se destacan, 3 de ellos no están con sus equipos en los ocho clasificados. Mientras que de los refuerzos que prometían, hasta ahora, la lista asciende a siete jugadores que no han rendido.

Matías de los Santos

Se consolidó como zaguero central titular en Millonarios, acumula más de 1.000 minutos en trece partidos que jugó. Sinónimo de seguridad se destaca por manejar los tiempos a la hora de marcar al rival.

Agustín Vuletich

El argentino, de 25 años, lleva seis goles anotados en 10 partidos que disputó como titular. Es de los pocos jugadores que se rescatan de la floja campaña de Águilas Rionegro: se ubica en el puesto 18 con 15 puntos.

Rodrigo Erramuspe

Desde la fecha siete logró consolidarse como titular de la defense del Independiente Medellín. Su personalidad salió aflote al hacerse cargo de los penaltis cuando Juan F. Quintero no estuvo. Por esta vía, anotó dos de sus tres goles que lleva en Liga II.

Darío Bottinelli

Aunque por momentos el volante argentino ha sido intermitente en su juego, su calidad lo llevó a disputar 13 partidos, marcar dos goles y en sus ideas confían los aficionados del América de Cali para salvarse del descenso.

Edder Farías

En medio del mal rendimiento del Once Caldas, que está en la posición decimoquinta con solo 12 goles, el delantero venezolano marcó tres dianas y es el goleador del equipo. De lo poco rescatable del semestre del blanco-blanco.

Los que no rinden

Gorka Elustondo

El español no ha logrado regularidad con Atlético Nacional por sus recurrentes lesiones, de los 16 partidos que disputó el cuadro verdolaga fue titular en seis, de los cuales en cuatro fue sustituido.

Fernando ‘Queso’ Fernández

Un nombre que llegó con goles en su hoja de vida al América de Cali. En las primeras tres fechas anotó el mismo número de goles. Lleva 12 jornadas sin marcar y solo ha visto 521 minutos de juego.

Néstor Moiraghi

A pesar que el defensor central, de 32 años fue titular en las 17 fechas que jugó el Deportivo Cali, un saldo de 25 goles en contra expone a los integrantes del esquema defensiva azucarero como la valla más vencida de la Liga II.

Matías Mier

El volante uruguayo ha visto poco juego en el Junior, con presencia en diez partidos, cuatro de ellos como titular, anotó un tanto y fue sustituido en cuatro ocasiones.

Ernesto el ‘Pinti’ Álvarez

El delantero paraguayo solo tuvo un partido destacado en lo que va del segundo semestre. Fue en la fecha 10 en el triunfo del Once Caldas 3-2 al Junior, anotó dos goles. De los 16 partidos del albo, en seis tuvo minutos.

Gerardo Jiménez

A pesar que hizo presencia en los todos los partidos que disputó Envigado (15), 11 de ellos como titular, el ‘9’ español solo ha marcado un gol en lo que va de la Liga II.

Ricardo Jérez

El arquero de Guatemala no logró aduañrse del puesto como titular en el arco del Deportivo Cali, en los ocho partidos que atajó, entre Copa Suramericana y Liga II, en siete le marcaron gol.

