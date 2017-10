Una silla caliente: así es el banquillo del Deportivo Cali

0







El banquillo del Deportivo Cali se ha convertido en una verdadera silla caliente para cualquier DT que llegue a la institución azucarera.

Después del título de 2005 y el subtítulo de mitad de año del 2006, al conjunto verde de la capital vallecaucana han llegado técnicos de todos los calibres.

En FUTBOLRED le presentamos un recorrido de los últimos 11 años, en los que han tenido 17 técnicos, quienes han conseguido una Liga, un Copa, un Superliga, dos subtítulos de Liga y un subtítulo de superliga.

Omar Labruna (julio 2006–agosto 2007). 63.10%. Tuvo un primer semestre, en el que no se le dieron los resultados y fue la primera eliminación de una fase final del conjunto verde en torneos cortos. Para el 2007 tuvo un buen comienzo del torneo, pero al final de los cuadrangulares no logró clasificar a la final. Posteriormente siguió siendo el timonel verde hasta que en la fecha 6 no se dieron los resultados y fue cesado de su cargo.

Néstor Otero (agosto 2007–diciembre 2007). 33.33%. Venia de realizar una buena campaña en la ciudad de Neiva con Atlético Huila, pero llego al Cali y tuvo la peor campaña de la institución en torneos cortos. Solo logro conseguir 18 puntos al final de torneo y así quedó eliminado de las finales.

Daniel Carreño (enero 2008–mayo 2008). 34.80%. Fue un torneo irregular en el transcurrir de las fechas, logró clasificar a los cuadrangulares a falta de una fecha, pero en el desarrollo de los cuadrangulares cayó como local enfrentando a Quindío y ese día se tomó la decisión de su salida de la institución, no alcanzó a terminar el torneo.

Ricardo Martínez (mayo 2008–diciembre 2008). 48.61%. Terminó el primer torneo y arrancó la segunda parte. Allí tuvo un campeonato regular y llegó a las finales, pero fue superado en el cuadrangular y quedo fuera de la fiesta de fin de año.

José Eugenio Hernández (enero 2009–diciembre 2009). 47.61%. Llegó con muchas expectativas a la dirección técnica del equipo y tuvo un buen primer semestre, en el que estuvo a punto de llegar a la final, pero se quedó por fuera en el último cuarto de hora del último partido del cuadrangular, enfrentando a Junior. Para el segundo semestre tuvo un muy mal torneo y quedó eliminado de la final del torneo y fue así como se dio su salida de la institución.

Jorge Luis Bernal (enero 2010–marzo 2010). 38.80%. Una etapa muy corta de un técnico solo estuvo al frente de la institución 8 fechas.

Jorge Cruz (marzo 2010–agosto 2010). 63.60%. Tomó el equipo en un lugar muy malo en la tabla de posiciones y logró llegar a la última fecha vivo, a tanto que casi logra clasificar en los 4 finalistas. Continuó para el segundo semestre, pero tuvo un mal inicio y fue cesado en la fecha 5.

Jaime De La Pava (agosto 210–marzo 2011). 41.10%. En el campeonato regular no tuvo una buena actuación, salvo su resultado como DT azucarero el ser campeón de la Copa Colombia. Continuó para la temporada siguiente, pero en la fecha 5 fue relevado de su cargo por los resultados tan bajos.

Jorge Cruz (marzo 2011–septiembre 2011). 60.0%. Llegó a la fase final de la Liga I-2011, jugando cuartos de final frente a Nacional y fue eliminado en lanzamientos del punto penal. Para el segundo semestre no tuvo un buen campeonato y terminando el mes de septiembre fue sacado de su cargo por los resultados.

Rubén Darío Insua (septiembre 2011-marzo de 2012). 37.50%. Nunca pudo montar un equipo de futbol coherente y los resultados nunca se dieron, para ser cesado en marzo de 2012.

Julio Comesaña (marzo 2012-octubre 2012). 50.50%. Comenzó muy bien pero perdió el paso a la final contra Deportivo Pasto. Para la segunda parte del año no logró engranar el equipo y salió a cinco fechas de terminar el torneo.

Héctor Cárdenas (octubre 2012-noviembre 2012). 53.30%. Llegó para terminar el torneo y no logró avanzar a la fase final del torneo.

Leonel Álvarez (enero 2013–febrero 2014). 55.30%. Salió subcampeón de la Liga en el segundo semestre del año. Pero para el 2014 tuvo un mal inicio de campeonato y fue cesado de su cargo.

Héctor Cárdenas (febrero 2014–diciembre 2014). 63.10%. Cogió el equipo en la coyuntura de la salida de Álvarez, en el primer semestre quedó eliminado de la fase final. Ya para la segunda parte del año logró llegar a los cuadrangulares y quedo eliminado de la final.

Fernando Castro (enero 2015–abril 2016). 53%. Llegó para la temporada de 2015 y el 7 de junio salió campeón de la Liga. Para el segundo semestre logró también llegar a los clasificados, pero quedó eliminado de en los cuartos de final enfrentando a Nacional.

Mario Yepes (abril 2016–marzo 2017). 53.10%. Llegó al conjunto verde para calmar las aguas después de la salida de Castro, pero nunca logro calar en la afición verde y en marzo de este año, tras unos resultado malos, salió de la institución.

Héctor Cárdenas (marzo 2017–octubre 2017). 48.4%. Llegó con mucha expectativa otra vez a la dirección técnica y logró llegar a una final, que perdió con Nacional y fue su crédito como DT verde por parte de la afición ‘azucarera’. Para el segundo semestre quedo eliminado tanto de la Copa Suramericana, como de la Copa Colombia y en la Liga es onceavo en la tabla de posiciones.

