'Un clásico no se puede perder y no tenemos margen de error': Da Silva

Luego del compromiso en el que Deportivo Cali y América empataron 0-0 en un nuevo clásico vallecaucano, Jorge ‘Polilla’ Da Silva dio sus impresiones del compromiso disputado en el Palmaseca, válido por la fecha 17 de la Liga II.

“Este fue un partido parejo, de muchas precauciones, el miedo a arriesgar nos hizo equivocar a los dos”, comenzó manifestando el ‘Polilla’ en la rueda de prensa.

Sobre las sensaciones que le dejó el clásico expresó: “Un clásico no se puede perder, no sé si al final del torneo nos va a servir el punto que conseguimos, pero no podíamos perder”.

La recatada actuación de los conjuntos en la cancha de Palmaseca el uruguayo fue justificada por el rigor con el que jugó, pues a esta altura del campeonato ya no hay margen de error.

“No fue un gran duelo. Estamos jugando cada partido como una final y cualquier equivocación nos puede costar caro. Además, en el clásico de hoy (sábado) faltó juego y fue muy disputado”. Y sobre la actuación de sus dirigidos añadió: “La generación de fútbol es lo que siento que nos está faltando en los diferentes compromisos”.

“Nosotros no tenemos margen de error, nos quedan tres finales y no podemos equivocarnos en nada en el desarrollo de los otros partidos”, señaló sobre lo que tiene que pensar el conjunto ‘escarlata’ para lograr continuar en la Primera División.

En cuanto a la forma de enfrentar los partidos y cómo hacer para que el América no sea tan centralizado y aproveche el resto del campo para llegar al arco contrario, ‘Polilla’ mostró una carencia de jugadores.

“Nos falta tener jugadores por bandas, solo tenemos a Loboa, pero ha estado lesionado. Este es el plantel que tengo, recuerden que esto lo encontré de esta manera cuando llegue a Cali”, finalizó.

