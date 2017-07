'Tuve dos años no muy buenos y vuelvo a celebrar': 'Queso' Fernández

0







Fernando Fernández fue una de las figuras de la segunda jornada de la Liga II-2017, al marcar dos goles en el triunfo del América de Cali 3-0 sobre Deportes Tolima. El ‘Queso’ se sacó un peso de encima y volvió a cogerse confianza como goleador.

“Tengo una felicidad enorme, voy a disfrutarla al máximo. He logrado marcar dos goles, algo que me enorgullece, ya que los dos últimos años no habían sido buenos para mí: en ese transcurso solo había logrado convertir dos anotaciones y ahora tengo tres en el comienzo del campeonato”, manifestó el delantero paraguayo, quien tras dos jornadas está en la cima de artilleros.

El ‘Queso’ analizó sus dos goles en el Pascual Guerrero: “En el primero, (William) Arboleda gana el balón arriba; yo intuyo muy bien, pico al espacio vació y defino de primera, no le dejé ninguna opción a (Joel) Silva. En el segundo, (Juan Camilo) Angulo gana la raya de fondo, tira el centro a ras de piso, en donde yo ataco el balón y le gano la marca al rival”.

“Me voy muy contento. Desde el gol que marqué el otro día, me han recibido muy bien todos mis compañeros y los aficionados”, apuntó el goleador paraguayo, quien comentó que cambió su camiseta con el arquero Joel Silva, su compatriota: “Con Joel fuimos compañeros en Guaraní y nos la llevamos muy bien”.

Finalmente, Fernando el ‘Queso’ Fernández dijo que “es muy fácil jugar” con jugadores como Carlos Lizarazo y Darío Bottinelli. “Tienen buena pegada, precisión para pasar el balón al punto correcto y mucha inteligencia y velocidad mental”.

Juan Antonio Bernardi M.

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @Bernardifutbol