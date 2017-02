Tolima, a celebrar un triunfo contra Nacional en debut de Quintabani

0







Este sábado, Deportes Tolima recibirá la visita del Atlético Nacional a partir de las 8:00 p.m. El partido es válido por la cuarta jornada de la Liga I-2017.

Cuando se van a completar cuatro fechas, el conjunto ‘pijao’ ha sido noticia por situaciones fuera de la cancha. Ante la inesperada salida del técnico Gregorio Pérez y la llegada de Óscar Héctor Quintabani, se suma otro hecho de movimientos en el plantel: la partida del venezolano Michael Covea, quien había llegado desde el fútbol argentino como refuerzo, pero no había sido inscrito Este viernes se dio el anuncio de la no continuidad del jugador en el cuadro tolimense.

En cuanto al juego del sábado frente al ‘verdolaga’, se dará el debut de Quintabani, que en los inicios de 1980 fue gran figura del Deportes Tolima como jugador, contra un equipo en el que hizo historia como entrenador, situación especial para el argentino.

"Es una gran oportunidad la que se da al dirigir al Tolima, me unen muchos sentimientos al equipo y ahora me debo entregar por un objetivo como es buscar el título. Ha sido poco el tiempo de trabajo pero ya he mostrado a los jugadores qué quiero. El debut es frente a otro equipo que significa mucho para mí, pero ahora mi presente es Tolima".

En torno a la conformación de la nómina, se tendrán variantes con respecto al juego anterior. Llegarían a formación inicial los laterales, Juan Guillermo Arboleda y Danobis Banguero, y el volante Didier Delgado. El técnico apostaría por un esquema de 4-2-3-1.

Con la llegada de Arboleda como lateral por derecha, Víctor Giraldo pasaría a ser volante de marca, mientras que para la función de ataque se mantiene Ángelo Rodríguez, que se espera tenga un productivo acompañamiento de sus tres volantes creativos.

Alineación probable:

Deportes Tolima: Joel Silva; Juan Guillermo Arboleda, Fainer Torijano, Julian Quiñones, Danobis Banguero; Víctor Castillo, Víctor Giraldo, Didier Delgado, Armando Vargas, Sebastián Villa; Ángelo Rodriguez.

D.T.: Óscar Héctor Quintabani.

Guillermo Gonzales

EL TIEMPO / Deportes

Ibagué.