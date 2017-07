'Todavía no estoy tranquilo en el tema del descenso: Hernán Torres

0







“Ustedes saben que cuando uno gana es positivo el balance, pero siempre existen reparos, y hay cosas para corregir” dijo el entrenador después del triunfo 1-0 contra Rionegro.

“En el primer tiempo es necesario más flujo de ataque, sólo llegamos una o dos veces máximo. En el segundo tiempo mejoramos, atacamos más los espacios, hubo más movilidad de nuestros atacantes, sobre todo el “Queso” Fernández, que en el primer tiempo no se movió tanto porque había momentos en los cuales Vélez salía, lo hacíamos recorrer 100 metros y no se la dábamos”.

Sobre los jugadores debutantes, el DT escarlata manifestó, “me gustó mucho que se adaptaron a lo que nosotros queremos, sobre todo cuando no tenemos la pelota fueron aplicados y ordenados. Eso lo llena a uno de esperanza y lo lleva a uno a seguir soñando, en la medida que sigamos así y ya con el balón tengamos la libertad para producir todo el fútbol, con un equipo equilibrado, maduro y sólido”.

Al referirse a las funciones específicas en el estadio 'Alberto Grisales' de Rionegro, el DT rojo dijo: “en el caso de Botinelli y Lizarazo, cuando perdían, venían a hacer la doble línea de cuatro. En el caso de Fernández, estuvo muy preocupado para hacer el uno a uno cuando no teníamos la pelota y no dejar los espacios para que no tuvieran libertad”.

Otro tema importante en América es la llegada del volante Elkin Blanco. "Me gusta mucho el jugador y son opciones que se tendrían para sumar en la nómina”, dijo.

Respecto de Nicolás Llanos, el entrenador comentó que "no es mal jugador pero necesita tiempo para adaptarse". Sobre los ausentes contra Rionegro, Loboa y Tipton, dijo que “van a jugar por la Copa Águila”.

Juan Antonio Bernardi M.

Corresponsal Futbolred Cali

Twitter: @Bernardifutbol