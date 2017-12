Teófilo Gutiérrez sobre el caso Ovelar: 'siempre he sido leal'

0







Teófilo Gutiérrez, una de las estrellas del Junior de Barranquilla, habló por primera vez del escándalo en el que resultó involucrado por, supuestamente, haber enviado mensajes inadecuados a la esposa del paraguayo Roberto Ovelar.

“Yo siempre he sido leal, mi familia me conoce, mis amigos, toda la gente del fútbol”, le dijo a Noticias Caracol.

El delantero, quien insiste en que él nunca envió mensajes a la esposa de su compañero de equipo, añadió: “En ese tema quiero ser muy cuidadoso, muy respetuoso y sabiendo que siempre he hecho las cosas bien”.

Aunque el propio Ovelar sugirió que sí hubo comentarios inadecuados y que se generó un malestar en el interior del grupo, Teófilo dijo: “Siempre me he manejado como soy, no tengo dos personalidades, sólo tengo una.

Redacción Futbolred