'Tenemos que entender mejor los partidos para liquidarlos': Russo

0







Millonarios no mostró una buena imagen este domingo y apenas pudo empatar 1-1 con Rionegro Águilas en El Campín, en duelo de la 4ª jornada de la Liga II-2017. La sensación del técnico albiazul, Miguel Ángel Russo, fue que “Millonarios no lo supo definir y en fútbol a veces los errores se pagan muy caro”.

“Tenemos que entender mejor los partidos para liquidarlos, sé que tenemos las herramientas para hacerlo. No lo definimos y es culpa nuestra. No vamos a sacar excusas, hay que seguir trabajando. Si hay alguna culpa es mía”, fueron parte de las consideraciones del estratega argentino.

El equipo albiazul no contó con la mejor respuesta de los jugadores que entraron desde el banco. Así, el juego entró en una debacle y fue aprovechada por Rionegro, que supo llevarse un punto de Bogotá.

“La gente que entra se tiene que acomodar enseguida, el día de Bucaramanga lo hicieron, hoy les costó. Si jugáramos domingo a domingo Henry no saldría, Duque no saldría y Ayron no saldría. Los cambios son precauciones, venimos jugando muy seguido y este es un equipo con mucha aceleración. Tenemos que preservar a los jugadores para que lleguen bien para el jueves (Copa Colombia)”, apuntó Russo.

Finalmente, el DT de Millonarios aseguró que “Necesitamos gente que tenga el balón y lo distribuya. Nos falta gente en el medio y esperamos que lleguen esta semana”.

Redacción Futbolred