'Tenemos que crecer un poco más, vamos por ese camino': Gregorio Pérez

Actualizado hace 1 hora

Santa Fe igualó 0-0 como local frente a La Equidad, en duelo de la fecha 17 de la Liga II-2017. El ‘cardenal’, que jugó con 10 hombres 45 minutos por la expulsión del delantero Jhon Fredy Pajón.

El rojo de la capital se vio sólido en defensa, como viene siendo costumbre, pero en las oportunidades que tuvo en la ofensiva, no estuvo del todo fino. La buena nueva para los conducidos por Gregorio Pérez fue la vuelta a las canchas de Wilson Morelo y hace unos días también había retornado Humberto Osorio Botello.

“Los veo bien, en el sentido de reconocer la falta de fútbol. Botello nueve meses sin jugar, lo de Morelo, tres lesiones en cuatro meses, lógicamente que hay un desgaste cuando se juega con un hombre menos. Plata que es un delantero importante ha sufrido desgaste del partido que jugamos el sábado en Barranquilla, el duelo del Tolima, hoy (domingo), no es la justificación, pero para nosotros es alentador, si bien nos sigue faltando en la parte ofensiva, convertir nos cuesta, somos sólidos en defensa, tenemos que crecer un poco más y vamos por ese camino, tengo mucha fe; quizá podamos tener a Ceter para las finales”, dijo Pérez en rueda de prensa.

El entrenador uruguayo reconoció que la expulsión de Pajoy le cambió los planes que tenía para el segundo tiempo, en mente tenían trazado llevarse los tres puntos, pero también reconoció el buen nivel que está atravesando La Equidad.

“No le pregunté al jugador, no era el momento, se lo voy a dejar para el día de mañana (lunes). Teníamos pensando otras cosas para el segundo tiempo, pero el trámite nos obligó hacer otros cambios que no teníamos en mente, enfrentamos a un buen rival, que viene en crecimiento, que juega bien, pero nosotros tuvimos pocas situaciones para llegar, en la mente estaba sacar los tres puntos, no se pudo, pero no hay que desmerecer lo del rival”, complementó.

Pérez manifestó que “tratamos de tener mejor manejo de la pelota, el rival nos marcó bien, se cerró bien, había cobertura”.

Por último, sostuvo que piensa realizar cambios para el partido contra Jaguares el miércoles y que en la cabeza de él y la de su grupo sólo está en sumar para lograr mediante la reclasificación un cupo a la Libertadores.

“Ligeramente tengo pensando en hacer alternativas para el duelo contra Jaguares, en Montería. Seguimos ilusionando de sumar y por la clasificación conseguir el cupo a la Libertadores, más allá de la ilusión de lograr el campeonato”, cerró.

Redacción Futbolred