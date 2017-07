'Tenemos que aterrizar, estamos construyendo equipo': Julio Comesaña

0







Junior perdió este lunes en su visita a Alianza Petrolera por 1-0 y no pudo mantener su invicto en la Liga II-2017. El equipo ‘tiburón’ generó opciones contra el conjunto ‘petrolero’, pero no fue eficaz, situación que sí supo capitalizar el local.

“Alianza tuvo eficacia y nosotros no anotamos. Tuvimos posibilidad de anotar y, del otro lado, jugábamos con el riesgo enorme de las contras de Alianza, que jugó un buen partido, como había de esperarse, nosotros no esperábamos encontrarnos un ‘equipito’, es un buen club de fútbol, nos hicieron un gol y nos ganaron”, esas fueron las palabras de Julio Comesaña, entrenador del Junior.

El estratega colombo-uruguayo destacó la labor del contrincante, que disputó un buen compromiso en el Daniel Villa Zapata. A su vez, fue enfático en las opciones que dilapidaron sus dirigidos. Ante la falta de contundencia de los suyos, fue cuestionado de por qué no pudo desde el inicio al delantero Roberto Ovelar.

“Cuando uno no gana, los mejores jugadores son los que están por fuera, generamos muchas ocasiones de gol, sin él (Roberto Ovelar) en la cancha. Tenemos que ir revisando el estado de los futbolistas, es un equipo que juega, no entrena (por los partidos tan seguidos que tienen), sólo regenerativo porque no se puede y por la capacidad de ellos, no se notan errores más gruesos”.

“Hoy (lunes) tuvimos un rival muy rápido en ataque, peligroso, fue un lindo partido, bien jugado por los dos equipos y ganó Alianza, hay que felicitarlo”, dijo.

A pesar de la derrota, Comesaña se mostró satisfecho por lo hecho por sus pupilos en el campo de juego. Para él, futbolísticamente, su equipo tuvo un buen desempeño.

“No me voy ni enojado, ni molesto, al contrario, cuando uno juega así y pasa lo que pasó y perdemos, tenemos que dormir tranquilos. Me parece que nos ganó un equipo que hizo un gol, que jugó a muerte y bien jugado dentro de sus características. Estoy feliz, futbolísticamente, con lo que hizo el equipo”.

“En este partido no vi al equipo cansado, perdimos porque no embocados en el arco contrario, eficacia nos faltó”, complementó.

Cuando fue cuestionado de qué pensaba de la derrota y de lo podían decir los hinchas del cuadro barranquillero, Julio Avelino fue bastante contundente y claro.

“Tenemos que aterrizar y no meterle presión a un equipo que acaba de perder un partido en la cuarta fecha. No hemos perdido porque nos cansamos, perdimos porque Alianza hizo un gol y nosotros no hicimos ninguno de siete opciones que tuvimos”.

“Estamos armando una alharaca, cuando recién está empezando el torneo, que todo el mundo contra nosotros se va a jugar el partido, estamos construyendo equipo, no hemos ganado nada, habíamos ganado unos partidos, hay entusiasmo, tenemos buenos jugadores, pero hay que mantenernos aterrizados; los partidos se ganan con goles y el Junior no lo hizo, Alianza sí”, concluyó.

Redacción Futbolred