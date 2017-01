"Sueño con jugar en Europa, pero sé lo que es Nacional": Preciado

0







Hace algunas semanas, se supo que Atlético Nacional hizo una oferta al Deportivo Cali por Hárold Preciado; sin embargo, a la institución vallecaucana no la satisfizo el dinero que ofreció el campeón de América.

Álvaro Martínez, presidente de los ‘azucareros, aseguró que de no llegar una propuesta económica oficial de la escuadra antioqueña u otro conjunto, el delantero seguiría a las órdenes de Mario Alberto Yepes y sus colaboradores.

“A cualquier jugador le gustaría ir a Nacional, que es un equipo grande, pero en este momento estoy en el Cali, tengo contrato hasta 2018 y dejo todo en manos de Dios”, afirmó Preciado, en declaraciones a ‘El Alargue’.

El deportista, de 22 años, contó que ha preferido mantenerse al margen de las conversaciones entre los clubes y que, de acuerdo a Martínez, esta semana sabría su destino en el 2017.

“Uno siempre sueña con jugar en Europa, pero sé lo que es Nacional, que pelea por grandes cosas. Si se da la oportunidad de ir, la aprovecharé de la mejor manera, pero pienso en el Cali y la pretemporada”, expresó Hárold.

Finalmente, el futbolista reconoció que el año anterior no fue bueno a nivel personal porque no logró demostrar su poder goleador, por lesiones que le evitaron tener continuidad; tampoco en lo grupal, pues no pelearon por el título. No obstante, aseveró que eso quedó atrás y piensa en lo que viene,.

Redacción Futbolred