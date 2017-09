'Soy tranquilo, pero cuando se me pela el cable, se me pela': Armani

0







En el encuentro pendiente de la fecha 11 de la Liga II, Deportivo Pasto derrotó 2-0 a Atlético Nacional en el estadio Departamental Libertad. El compromiso del 20 de septiembre estuvo marcado por las polémicas en torno a la actuación del juez central Carlos Betancur, que protestaron los integrantes del verde paisa.

En el minuto 23 del segundo tiempo, Franco Armani fue expulsado con roja directa por reclamar airadamente tras la acción del segundo tanto de Javier Reina, en la que Yesus Cabrera previamente bajó el balón con la mano. En la resolución No. 044 de 2017, la Dimayor impuso dos jornadas de sanción y una multa de $1.475.000 al argentino.

“Me arrepiento de haber tomado esa decisión, fue un segundo de calentura y soy un ser humano. Por lo que pasó en el partido y por lo que se vio, no tengo que explicar nada. Soy muy tranquilo, pero cuando se me pela el cable, se me pela. No agredí al árbitro, apenas lo toqué y lo reconozco, pero no es que fui a agredirlo o le pegué, nada de eso. Fui exagerado en la forma que me expresé hacia él, un poco fuerte, pero sin insultarlo. Sirvió para pensar lo que hice en ese momento y no repetirlo”, afirmó Armani.

Lea también: dos semanas y 44 millones de sanción a Daniel Giraldo por simulación.

El guardameta ya cumplió con el castigo, pues no actuó ni apareció entre los suplentes en los cotejos del elenco ‘verdolaga’ frente a Envigado Fútbol Club y Cortuluá. El sábado en el duelo contra Atlético Huila podrá ser inicialista en el pórtico si así lo determina el cuerpo técnico de Juan Manuel Lillo, a quien Franco defendió.

“El ‘profe’ cuenta con el respaldo de nosotros porque nos sentimos a gusto con lo que hacemos y con lo que entrenamos día a día. Con él se aprende y los trabajos son diferentes. Hay que tener paciencia y seguir mejorando porque en todos los equipos hay cosas por mejorar. Vamos por buen camino, vinieron muchos jugadores y se fueron otros que eran importantes. Cada semestre pasa lo mismo en Nacional y siempre logramos lo que queremos, el objetivo de salir campeones”, añadió el cancerbero.

Si bien el ambiente en torno al nuevo proyecto no es el deseado por los deportistas, la confianza en el proceso se mantiene. Finalmente, Armani contó que ya tiene el permiso de residencia e inició el trámite para nacionalizarse como colombiano con el envío de la papelería correspondiente y está a la espera de la respuesta.

Juliana Sosa Góngora

Corresponsal Futbolred

Medellín

En Twitter: @julysosag