'Sometimos a Santa Fe y no fuimos limpios en el último tramo': Lillo

El inicio de la era de Juan Manuel Lillo en la dirección técnica de Atlético Nacional no fue el ideal: la escuadra antioqueña perdió 1-0 en su visita a Independiente Santa Fe en la primera jornada de la Liga II, en la noche del domingo. John Pajoy con cobro desde el punto penal, por falta que cometió Esequiel Palomeque, le dio la victoria a los ‘cardenales’.

“Lo que pasa ahora y que es muy lógico, es que los jugadores están pasando una fase donde llevamos diez entrenamientos… Por atender mucho a las obligaciones que se requieren de jugar muy estirados y ser un equipo que someta. Evidentemente sometimos, pero no hemos conseguido estar limpios sobre todo en el último tramo”, expresó el español.

El timonel reconoció que sus dirigidos fallaron en algunos pasajes del encuentro en no elegir al compañero mejor ubicado para hacer el pase y que no lograron plasmar en el resultado lo que hicieron a lo largo del cotejo, que para él fue superior a lo de los hombres que orienta Gregorio Pérez.

“Nos falta seguir y seguir y seguir para que ese sometimiento termine produciendo cosas más limpias en el último tramo. La iniciación del juego ha estado bastante decente, pero la continuación la perdimos bastante. Como nos pillaron separados es que llegó la situación del gol en contra”, complementó.

Por otro lado, Lillo destacó lo hecho por el debutante Gustavo Torres en los primeros 45 minutos y lo que aportó Jhon Édison Mosquera por la banda, que permitió a Luis Carlos Ruiz meterse entre José Moya y Víctor Giraldo, lo que obligó al lateral de los ‘albirrojos’ a cerrarse y no pasar con tanta continuidad al ataque.

El DT también se refirió a la presentación de Edwin Valencia en su estreno como titular en el verde paisa. “En el tiempo que estuvo nos dio seguridad en el pase y estuvo muy metido. Creo que ha recuperado cierto tono de confianza y seguridad en sí mismo”, dijo del volante que se retiró del terreno por cansancio.

El entrenador también aseguró que cuenta con Mateus Uribe y Andrés Ibargüen para su proyecto deportivo y que su ausencia se debió a que solo se reintegraron a los entrenamientos el lunes pasado. Por último habló de las posibles lesiones de Daniel Bocanegra, Jhon Édison Mosquera y Macnelly Torres.

“Lo de Daniel es un golpe y no va a ir a más. Lo de Jhon y Macnelly me parece, y ojalá que mi preocupación se solucione, que va a ser para 15 o 20 días, pero parece que no va a ser menor que eso y hasta más. Esperamos no quedarnos con tres jugadores menos”, concluyó Lillo.

Redacción Futbolred