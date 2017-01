"Siempre que han traído un arquero, yo he sido el titular": Bejarano

0







Siempre hará ruido el movimiento de arqueros en un equipo que dirige precisamente un ex cancerbero. Al América de Cali llegó Luis Enrique ‘Neco’ Martínez proveniente de Nacional y el ‘charrúa’ Sebastián Fuentes emigró a Cortuluá.

Según Hernán Torres, esto se generó con la intención de liberar un cupo de extranjero en el equipo y no en demérito de las facultades del portero uruguayo.

El que sí no tiene inconveniente en esa posición y se mantiene firme con el conjunto ‘escarlata’, siendo el ‘1’ titular campeón del Torneo Águila, es Carlos Bejarano. El ‘Beja’ se encuentra trabajando a doble jornada bajo las órdenes de Víctor Ruiz, siempre complementadas por el propio DT.

“La energía no puede estar mejor después de haber conseguido un objetivo tan grande como lo es el ascenso. Ahora estamos muy felices por estar de nuevo en la primera categoría, por ser algo que deseábamos hace muchos años y esa felicidad debemos aprovecharla”, comentó Bejarano.

El nacido en Turbo ve muy bien al América versión 2017 y siente que la confianza que el cuerpo técnico y directivos le han dado a gran parte del plantel de la temporada pasada, es algo que lo motiva enormemente. Asimismo, el complemento de la llegada de los jugadores nuevos, Bejarano cree que será algo positivo y son cosas que se deben sacar a favor.

Además, la llegada de Luis Enrique Martínez a la línea de porteros ‘escarlatas’, es algo que llena de satisfacción a Carlos Bejarano.

“‘Neco’ es un arquero de experiencia, de mucho recorrido, que viene a aportar, lo vamos a recibir muy bien para que se sienta cómodo en este gran equipo”.

Agrado que no se debe confundir con preocupación, ya que el arquero, de 31 años, está confiado y tranquilo de su continuidad bajo los tres palos del equipo rojo.

“No me preocupa su llegada, siempre que han traído un arquero yo he sido el titular, esto es de trabajar y competir, ‘Neco’ es un gran arquero y me pone contento su llegada, pero yo soy el arquero inicialista de América y trabajaré para que eso se mantenga”, puntualizó.

“La confianza que me ha dado el equipo en cabeza de don Tulio Gómez comprando mis derechos, es algo que yo debo agradecer siendo el mejor en la cancha, entregándome como siempre lo hago, matándome en los entrenamientos y aportar en cada partido para que podamos conseguir nuestros objetivos”, complementó.

Por su parte, el estratega Hernán Torres declaró su postura relacionada a la llegada de Luis Enrique ‘Neco’ Martínez.

“Es un arquero sin competencia pero que ha hecho cosas grandes en el fútbol, campeón, selección mayor, un arquero con experiencia, que viene a sumar. No es por demeritar lo que hizo Sebastián (Fuentes), pero manejando la cosa, quiero tener el cupo libre por si llega un extranjero que nos marque la diferencia”, explicó.

Nelson Sandino

Para Futbolred

Cali

Twitter: @Nelsandino1