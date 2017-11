'Si se mueve hasta el 31 de diciembre, nos toca jugar': Andrés Botero

0







Después de que Alexis Henríquez hizo pública la postura de los integrantes de Atlético Nacional para que la Liga II concluya a más tardar el 10 de diciembre, surgieron versiones cruzadas entre los protagonistas: el capitán del verde paisa aseguró que fue un pacto de Acolfutpro con la Dimayor que se estableció desde el año pasado. Sin embargo, Jorge Perdomo afirmó que eso no sucedió.

Andrés Botero, presidente del vigente campeón, explicó la posición de la institución. “Estamos tratando de mediar para que el tema se resuelva lo más pronto posible y que no tenga una repercusión grande, sino que se pongan de acuerdo. El martes habrá una reunión y esperamos que de ahí salgan cosas positivas. Lo que más molestó a los jugadores y no solo de Nacional, es que no los tuvieran en cuenta; fue una decisión unilateral”.

El directivo consideró que para evitar que esta situación se repita a futuro, en especial en el 2018 con el Mundial de Rusia de por medio, es necesario que el entre rector del fútbol colombiano y los conjuntos analicen muy bien los calendarios de los torneos locales e internacionales. No obstante, reconoció que eventualidades como las de paro de pilotos de Avianca y el préstamo de los estadios son difíciles de afrontar.

“En el 2016 nuestro equipo disputó más de 80 partidos y el Real Madrid (España) 60 y pico. Tenemos exceso de partidos en Colombia y, a veces, se hace muy difícil ajustar las fechas. No vamos a llegar hasta allá (recurrir a los Sub-20), pero entendemos la preocupación de los jugadores que me expresaron Alexis y Macnelly Torres”, complementó Botero.

El dirigente contó que el cuerpo técnico en cabeza de Juan Manuel Lillo respalda a los deportistas en su reclamo y que uno de los motivos por los que se tomó la invitación a la Florida Cup del 10 al 20 de enero, fue precisamente porque la finalización del rentado estaba presupuestada para el 10 de diciembre. Para el club es imposible desistir de la participación porque ya firmó el contrato.

“Le pregunté a Alexis si aceptarían la decisión de la agremiación y dijo que sí. El tema ya no es de los jugadores, está en manos de Acolfutpro y Dimayor... Que la decisión que se tome el martes sea la más sabia y si lo mueven hasta el 31 de diciembre, pues nos toca jugar. Lo que quiero dejar en claro es que Nacional tiene el compromiso con Dimayor de terminar el campeonato y lo haremos en la fecha que sea, pero sí apoyamos a los jugadores porque ellos se merecen su descanso”, concluyó.

Juliana Sosa Góngora

Corresponsal Futbolred

Medellín

En Twitter: @julysosag