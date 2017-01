"Si no logramos torneo internacional seré el primero en irme": 'Neco'

0







La llegada de Luis Enrique ‘Neco’ Martínez generó una discusión en el entorno de América, pues su inactividad y una supuesta negativa del arquero antioqueño en el pasado sembraba duda en la llegada al reciente ascendido.

Sobre este rumor, el guardameta aclaró que de su parte siempre hubo disponibilidad: “Nunca dije que no quería venir, quiero escuchar un audio que diga que yo dije que no. Pasa porque era complicada mi salida en ese momento, ya que yo tenía contrato con Nacional y ellos no me dejarían ir fácil”.

Igualmente, Martínez ratificó que el 25 de septiembre del 2016 envió una carta a Atlético Nacional manifestando su deseo de continuar con la institución ‘verdolaga’, ya que tras cuatro años en el club, él buscaría nuevos horizontes.

“Ser suplente fue lo primero que me motivo a irme, sabemos lo que mostró Franco Armani que, para mí, igualó o hasta superó lo que hizo Rene Higuita en Nacional. Cuando un portero muestra esa capacidad, los demás debemos buscar otras opciones. Agradecí al presidente de la Cuesta y al doctor Ardila por lo que me brindaron”, comentó el nuevo arquero americano.

‘Neco’ llegó a América de Cali a préstamo por un año. En el 2016 fue titular con Nacional en 5 compromisos, y la última vez que jugó fue el 1 de agosto de ese año, en la visita ‘verdolaga’ al el Deportivo Cali.

“No creo que la inactividad me afecte porque cuando vine de Turquía duré un año sin jugar, Osorio me contrató en Once Caldas y llegamos a cuartos de la Libertadores. Todo está en el trabajo que uno haga”, ratificó el ex Santafé y Envigado.

“Esto es de mostrar rendimientos, tome la decisión de venir porque es un lindo reto. Si el hincha no me acepta, pues igual daré lo mejor de mí y si en diciembre no logramos un torneo internacional o somos campeones, soy el primero en irme”, complementó.

Luis Enrique ‘Neco’ Martínez, llegó a ‘los diablos rojos’ a trabajar, a competir, a ganarse un puesto y a estar a la altura de lo que significa América de Cali, respetando siempre la notable labor de su nuevo compañero, Carlos Bejarano.

Nelson Sandino

Para Futbolred

Cali

Twitter: @Nelsandino1