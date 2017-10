'Sí me interesa': Armani acerca de posibilidad de actuar con Colombia

0







Debido a las bajas por lesión de David Ospina y Camilo Vargas surgió la pregunta de quién debería reemplazar al guardameta del Arsenal (Inglaterra) en la Selección Colombia, ante otra eventual ausencia. Una de las alternativas es Franco Armani, cancerbero y gran referente de Atlético Nacional.

Si bien reiteró en varias ocasiones su deseo de portar los colores de la Selección de Argentina, ya se resignó a no estar en los planes el director técnico Jorge Sampaoli. El nacido en Casilda (provincia de Santa Fe) habló de su intención de actuar con la ‘tricolor’ y del presente del conjunto antioqueño.

¿Maneja la opción de tapar en la Selección Colombia?

"Hay que esperar porque los papeles todavía no están, hace poquito se presentaron y el club me está ayudando en esa parte para obtener la nacionalización. Agradezco por el cariño de la gente y por tenerme en cuenta para poder jugar con Colombia. Es de esperar, yo tomo todo con tranquilidad... Escucho muchos comentarios, pero en este momento no tengo nada y no puedo decir 'sí' o 'no'; es mejor cuando obtenga la nacionalización. Sí me interesa. Esperé mucho tiempo poder ser llamado a la de Argentina y, como ven todos, no tengo la posibilidad".

¿En qué han enfatizado en estos días?

"Se ha trabajado muy bien y en lo que nos hace falta, mejorando cosas. La semana pasada fue exigente y con trabajos de definición. Esta semana es más tranquila porque ya el sábado tenemos competencia, pero se trabajó de la mejor manera para llegar al partido".

¿La distancia entre los encuentros lo beneficia o perjudica?

"Creo que no perjudica porque me entreno y esfuerzo día a día para llegar bien a la competencia. Tuvimos un partido amistoso, si se puede decir así, entre nosotros y la exigencia fue muy alta. Uno no pierde nada, hago los trabajos específicos con René Higuita y obviamente extraño la competencia, pero me exijo al máximo".

¿Qué cree que le falta al verde para terminar de explotar y tener más sorpresa arriba?

"Últimamente los partidos los estamos acabando con los goles justos y las opciones las tenemos. Hay que tratar de convertirlas, darle un respiro al equipo porque el rival puede tener chances y empatarnos. Lo que percibo desde atrás es que tenemos que cerrar los partidos mejor y con una diferencia más abultada".

¿Considera que ahora toman más riesgos en defensa?

"Sí, porque es el juego que nos gusta y con el que nos sentimos cómodos. En los últimos partidos sacamos el arco en cero y estuvimos más sólidos en la parte defensiva. Somos un equipo que trata de ahogar al rival en su campo, que no lo deja salir y que quiere recuperar la pelota rápido para contragolpear”.

¿Se siente a gusto como líbero?

"Estoy cómodo con el juego del equipo y es lo que se pide: la defensa juega en mitad de cancha y el arquero tiene que jugar adelantado y estar atento a un pelotazo largo para cubrir la espalda de los zagueros. No se puede jugar metido debajo de los tres palos. Poco a poco me siento con más confianza porque con Juan Carlos Osorio lo hice y con Reinaldo Rueda no lo hacíamos habitualmente. Hay que volver a acostumbrarse, pero con los partidos me libero más para que los compañeros tengan una opción de pase más para salir del fondo".

¿Qué analiza de Tigres, el próximo rival en Liga II?

"Es complicado, con jugadores jóvenes, de mucho compromiso y buen estado físico. Es un equipo que sale rápido en el contragolpe y por lo que vi, espera como hacen todos contra Nacional. Debemos tener precauciones, sabemos lo que se juega frente a nosotros y hay que tenerle cuidado".

¿Cómo están de cara a las finales?

“Queremos terminar lo más arriba en la tabla de posiciones, ojalá de primeros. Nos sentimos confiados y fuertes para conseguir el título. Es el único torneo que nos queda, apuntamos todo ahí y tenemos confianza porque hemos mejorado muchísimo: al equipo se le ve otra cara y está más suelto dentro del campo. Nacional demanda títulos y estamos mentalizados en lograrlo”.

