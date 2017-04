'Sí hay un interés del fútbol europeo por Cristian Arango': Camacho

0







“Hay una alianza que está produciendo frutos con Benfica (Portugal) y hay un interés sobre él (Cristian Arango) y otros jugadores, varios. Pero mientras las negociaciones estén empezando es mejor esperar”, dijo el presidente del equipo azul.

“Lo de Arango es lo más adelantado, es cierto, pero hay otros jugadores también”, añadió respecto del delantero, de 22 años, quien infortunadamente ha tenido poco protagonismo en la actual campaña.

Respecto de la posible llegada de jugadores de Benfica, en el mismo marco del acuerdo entre ambos clubes, el directivo explicó: “Es posible pero depende del cuerpo técnico de Millonarios, que próximamente nos dirá qué tipo de jugadores necesitará para reforzar, pero es muy pronto para hablar de eso”.

Eso sí, lo claro es que la existencia de un acuerdo con Benfica no implica que Arango vaya gratis a territorio europeo: “Cualquier negociación es de carácter económico y Millonarios debe percibir un ingreso. Pero nada está decidido, ni cuándo va a ir o si va a jugar en la B o en el primer equipo, todo es especulativo”.

Camacho no quiso referirse a los nombres de los jugadores que despertarían interés en el fútbol europeo, pero sí fue claro sobre el caso del arquero Nicolás Vikonis: “Despertó interés en un equipo de la MLS pero es un jugador muy valioso, muy importante para este club, y cualquier equipo interesado debe hacer una inversión. Hoy no hay un interés”.

Finalmente, Camacho se refirió a la discusión sobre los problemas que generan las barras bravas, un asunto que espera discutir con sus colegas de la Dimayor: “El tema de las barras bravas se discutirá a finales de mayo junto con una reforma estatutaria para modernizar el fútbol. Debe haber una posición unificada de Dimayor con respecto a las barras bravas para evitar que sean pandillas y sean un apoyo sano y alegre. Hay que buscar un conjunto de sanciones comunes en todas las ciudades, se necesitan reglas de juego para que todos los equipos nos comportemos sobre un mismo patrón”, dijo.

Así como otros presidentes de clubes, Camacho manifestó su preocupación por el nuevo código de Policía: "consideramos que la seguridad privada no puede suplir la autoridad pública, sin capacidad para contener las aglomeraciones de público. Los estadios en Colombia no tienen cámaras, detectores de metales, rejas removibles y otros elementos básicos de seguridad que no tiene ningún estadio, ni siquiera donde juega la Selección Colombia y por eo sería peligroso tener sólo seguridad privada".

El directivo dijo que se conformó una comisión que discutirá el tema con el Gobierno y las autoridades y así llegar a un acuerdo. "Adicionalmente los equipos En Bogotá pagamos un 10 por ciento en aportes a la ciudad, luego ese impuesto debería cambiarse", comentó.

Redacción Futbolred