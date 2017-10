'Sería muy lindo terminar mi carrera con un trofeo más': 'Mao' Molina

0







La clasificación a la final de la Copa Colombia le permitirá a Deportivo Independiente Medellín respirar con más tranquilidad durante el receso de la Liga II. Después de dejar en el camino a Deportivo Cali en los cobros desde los doce pasos, el ‘poderoso’ tendrá más tiempo para enfocarse en mejorar pues no vio acción el fin de semana en la fecha 14 por los problemas con el transporte aéreo.

El camino de la escuadra antioqueña a la instancia definitiva estuvo marcado por el sufrimiento: tanto en octavos como en cuartos y semifinales superó a sus rivales en los penales. “Fue una lotería, pero ganamos porque tuvimos algo de ventaja en contar con un arquero como David González que en todas estas definiciones siempre atajó”, manifestó Mauricio Molina.

En declaraciones a ‘Antena 2’, el mediocampista consideró que el tiquete que logró la escuadra paisa fue merecido porque no paró de buscar el gol de la igualdad y lo consiguió con el cabezazo de Juan Fernando Caicedo, para el 3-3 en el resultado global y el 4-5 posterior. Resaltó la tranquilidad para no perder la cabeza en los últimos minutos y elogió a los dirigidos por Héctor Cárdenas.

“En la Copa, que es un torneo aparte, se nos están dando las cosas. Pasamos las series en penales y eso habla de que estamos como por buen camino para ser campeones. Resta una final complicada contra equipos (Junior o Patriotas) que tienen muchas virtudes. Hay que sobrepasarlos si queremos ser campeones”, complementó Molina.

‘Mao’ contó que antes de la visita al cuadro ‘azucarero’ en el encuentro de vuelta que se disputó en el estadio Monumental de Palmaseca, practicaron los disparos y definieron a los que asumieron la responsabilidad. Incluso se “quedaron algunos por fuera” porque varios se ofrecieron para hacerlo.

El volante, quien anunció que no continuará en DIM una vez acabe este semestre, espera cerrarlo con otra vuelta olímpica. “Para mí, quizás en el ocaso de mi carrera, sería muy lindo terminar con un título más: aportarle en un campeonato a la institución que amo y que me ha dado muchas cosas. La ilusión está latente, me encantaría finalizar así y sería un sueño. Esperemos que sea todo gloria para nosotros y alcemos un trofeo más”, concluyó Molina.

