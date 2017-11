'Se tuvo más bajo control la primera mitad que la segunda': J.M. Lillo

0







A muchos hinchas de Atlético Nacional les surgió una duda a propósito de las dos semanas sin competencia: ¿La para afectaría el rendimiento del conjunto paisa? En el encuentro de la fecha 18 de la Liga II, el vigente campeón respondió con la contundente victoria 3-0 sobre Patriotas en el estadio Atanasio Girardot, con diana de Dayro Moreno y doblete de Aldo Leao Ramírez.

“Los matices en el descanso tuvieron que ver más con que reiteráramos la salida por la derecha, pero más evidente”, contó Juan Manuel Lillo de lo que habló con sus dirigidos en el entretiempo y continuó: “Soy muy pragmático: quiero tener la mayor cantidad de ocasiones y en las mejores condiciones posibles. Lo que me parece romántico e ilusorio es pasar una vez a mitad de campo contrario y querer meter gol”, manifestó.

Para el director técnico del ‘verdolaga’ hay un gran mérito en el arco en cero de las cinco últimas presentaciones. Consideró que se debe a que limitan el accionar de los contrarios y los obligan a recurrir a intentos aislados para hacerles daño en los contragolpes; sin embargo, reconoció que dejaron algunos espacios atrás que el cuadro boyacense no supo aprovechar.

“Me parece que se tuvo más bajo control la primera mitad que la segunda. Hay que tratar que los rivales no tenga ninguna contra; nosotros seguir jugando más y más todavía. El fútbol es de los futbolistas, yo no hago nada. No me habéis visto ni un segundo dentro de la cancha; llevo 32 años entrenando y no tiré ni un saque de banda. El elemento del juego tiene que ver con sus capacidades, complementariedades y sinergias”, añadió.

Las amarillas por pérdida deliberada de tiempo de Carlos Cuesta y Andrés Rentería con el compromiso sentenciado, llamaron la atención y Lillo respondió con sinceridad acerca de la acumulación de cara a los cuartos de final. “Es lógico que se pretenda eso y no a través de la agresividad, pero alguna puede ser circunstancial”, señaló. En la próxima jornada, Nacional visitará al eliminado Deportivo Cali.

