Se aprieta el descenso para los partidos aplazados y la última fecha

0







Actualizado hace 2 horas

Se jugó una fecha más de la Liga II-2017, la 19, pero aún no está todo definido en la apretada zona del descenso, que tiene un cupo para uno de los cinco equipos que pelean por no volver a la B.

Luego del valioso empate de América contra Santa Fe, el de Bucaramanga y Jaguares, y el gran triunfo de local de Cortuluá sobre Huila, pocos cambios hubo en las posiciones, pero sí hay más presión de cara a los partidos aplazados que se jugarán en esta fecha Fifa y para la última jornada, que todavía no está programada.

La esperanza de Cortuluá

Este fin de semana venció a Huila 2-1 y pelea por permanecer en la Primera División. Con 131 puntos y 1.1102 en el promedio, el equipo de Néstor Otero deberá vencer en el partido aplazado contra Alianza Petrolera y así pasar a Jaguares.

Jaguares y un empate que no cayó tan bien

El conjunto ‘felino’ de Córdoba tuvo una presentación con altibajos frente a Bucaramanga y estuvo, por un momento, en la zona del descenso directo. Sin embargo, el empate 2-2 lo mantiene fuera de ese precario lugar y le hace fuerza a Alianza Petrolera para que venza a Cortuluá. Actualmente, Jaguares tiene 133 puntos y 1.1176 en el promedio.

Bucaramanga, a ganar para salvar

En su casa logró empatar con Jaguares y así mantiene una superioridad de cara a los últimos partidos. Con 132 puntos y 1.1186 tendrá que vencer a Rionegro Águilas para seguir alejándose de Cortuluá. Si pierde, y los tulueños ganan, podría caer a la zona directa del descenso.

América y su punto de oro

Empatar contra el líder de la Liga siempre será importante y más si se está peleando por el descenso. Este fue el caso del Escarlata que igualó 0-0 en su visita a Santa Fe. Estos días de fecha Fifa serán cruciales para la preparación del equipo de cara a la última fecha, pues no tienen partidos pendientes. Con 134 puntos y 1.1261 en el promedio, no hay posibilidad de que llegue a la jornada 20 en la zona directa del descenso, pero aún no está completamente a salvo.

Pasto se pone al día y define su futuro

Este lunes enfrentará a Once Caldas y con un triunfo puede tener tranquilidad para los dos partidos pendientes que tiene y que jugarán durante la fecha Fifa. 133 puntos y 1.1466 en el promedio es el equipo más lejano de Cortuluá, pero los encuentros contra Envigado y Huila serán cruciales para salir de una vez por todas de la sombra del descenso.

Redacción Futbolred