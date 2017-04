Santa Fe y su nota pendiente con América: superarlo siete años después

0







Este jueves, en el Pascual Guerrero, Independiente Santa Fe y América de Cali volverán a enfrentarse en un partido de Primera División; algo que no sucedía desde el 12 de octubre de 2011, hace casi seis años.

El rojo bogotano va con la misión de vencer en la capital vallecaucana, pues no sabe de victorias frente a los ‘escarlatas’ desde 2010. Así, espera cortar con la racha de siete años de no imponerse al América, que duró cinco años en la B y que en el año de su descenso no perdió con el ‘expreso’.

El 12 de octubre de 2011 fue el último enfrentamiento liguero, en El Campín. Ese día ganó el América 0-1 con gol de Jairo Castillo. Ese mismo año, el 20 de marzo, América también ganó el duelo en Cali: 2-0 con anotaciones de Avilés Hurtado y William Zapata.

En 2010 se dio la última victoria de Santa Fe sobre América. De hecho, fue un año redondo, pues el albirrojo se impuso tanto de local como visitante.

El primer triunfo de 2010 fue el 7 de febrero en El Campín, con tantos de Omar Pérez y Ricardo Villarraga. Mientras que el 25 de julio, América hizo las veces de local en el estadio Luis Duque Peña, de Girardot, y perdió 1-2: Toloza anotó por el cuadro caleño y Santa Fe ganó con tantos de Julio Gutiérrez y Omar Pérez.

Es por eso que la misión del Santa Fe que dirige Gustavo Costas es vencer al América para regresar a los ocho primeros de la Liga I-2017.

Redacción Futbolred