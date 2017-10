Santa Fe vuelve a jugar 21 días después: visita al peligroso Junior

0







Independiente Santa Fe está listo para volver este sábado a competir en la Liga II-2017, en la decimosexta jornada en su visita al Atlético Junior. Después de 21 días de pausa, el cuadro albirrojo tendrá el reto de acabar con la imbatibilidad de los ‘tiburones’ en el Metropolitano, de Barranquilla.

Las tres largas semanas en las que el ‘expreso’ no tuvo acción, sirvieron para recuperar varios jugadores lesionados y que podrían reaparecer en el equipo inicial. Víctor Giraldo, Juan Daniel Roa y Juan David Valencia serían titulares fijos, y se espera que la gran sorpresa sea el atacante Humberto Osorio Botello, quien tuvo una larga lesión que no lo ha dejado jugar hace 7 meses.

“Fueron valiosos estos días en cuestión de recuperación de jugadores, en la adecuación física y en tener tiempo para corregir algunos errores. Tuvimos errores colectivos e individuales en las dos últimas presentaciones, en las que perdimos, así que esperamos haber mejorado esos aspectos. Se viene un partido muy lindo de jugar y vamos por un triunfo a Barranquilla”, aseguró el entrenador Gregorio Pérez.

Junior no ha recibido goles en su estadio en partidos de Liga este semestre, por lo que el desafío de anotar y sumar es claro en el equipo ‘cardenal’. “Queremos hacer un partido inteligente en todas las líneas y poder finiquitar las opciones que tengamos. Junior es un equipo muy fuerte en ataque, pero ha mostrado algunas fallas en defensa, así que trataremos de anotar y traernos un buen resultado”, comentó Anderson Plata.

En Santa Fe tienen claro que será un choque de estilos, pues Junior trata de atacar todo el tiempo y el albirrojo sabe esperar, defender en dos bloques y desdoblarse con juego rápido y explotando las bandas. Así lo indicó el arquero Leandro Castellanos: “No se puede negar que son estilos diferentes. Nosotros somos más tácticos y ellos siempre buscan arrollar al rival en su cancha. Así que esperamos emparejar el juego y hacer la diferencia en la cancha desde nuestras ideas”.

“Junior no es solo ‘Teo’ (Gutiérrez) y (Yimmi) Chará, aunque no caben dudas que están en muy buen momento y que no se les puede dejar pensar porque te pintan la cara; pero tenemos claro que el equipo como tal es fuerte y debemos cuidarnos de otros jugadores y sus variantes”, finalizó Castellanos.

Alineación probable

Santa Fe: Leandro Castellanos; Víctor Giraldo, Javier López, William Tesillo, Juan David Valencia (D. Mosquera); Juan Daniel Roa, Yeison Gordillo, Baldomero Perlaza; Anderson Plata, Jhon Pajoy y Humberto Osorio Botello (Duvier Mosquera).

D.T.: Gregorio Pérez.

