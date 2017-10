'Santa Fe puede tener un fútbol que no gusta, pero es efectivo': Pérez

0







Independiente Santa Fe venció 0-1 a Junior este sábado, en el marco de la fecha 16 de la Liga II-2017. Después de un mal primer tiempo, el equipo bogotano revirtió la situación y se llevó 3 puntos de Barranquilla.

El técnico Gregorio Pérez, siempre autocrítico, aceptó que sus jugadores recuperaban el balón en la primera parte y lo perdían muy rápido. “Eso nos desgató muchísimo en la primera parte y Junior nos dominó”, comentó el entrenador.

“Pero en el segundo tiempo fue distinto; nosotros salimos más arriba a tratar de recuperar y no dejar crecer al rival, de neutralizarlo y buscar espacios con la velocidad de Plata y la presencia de Mosquera. Creo que lo emparejamos”, continuó el DT ‘cardenal’.

Aunque el estilo de Santa Fe no le gusta a muchos, Pérez Perdigón destacó que su equipo “tiene actitud, así juegue bien, regular o mal. Tiene disciplina táctica. Pero lo que más me gusta es la entrega, actitud y ganas, a veces desprolijo, no con un fútbol sutil, que no gusta mucho, pero efectivo”.

Finalmente, Gregorio Elso dijo que “nos viene muy bien este triunfo, porque recuperamos jugadores y nos arriesgamos a ponerlos a varios sin meses sin jugar. Le ganamos a un gran equipo, que tiene serias aspiraciones de lograr cosas importantes”.

