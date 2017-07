Santa Fe no brilló pero derrotó 1-0 a Nacional en el debut en Liga II

0







Dirán que es normal, que apenas empieza la pretemporada, que los técnicos son nuevos y los jugadores casi ni los conocen. Y es cierto. Pero ¿tanto como para que dos de las nóminas más poderosas no se animen a hacer un solo remate al arco en los primeros 45 minutos? ¿Así como para decepcionar con un juego intrascendente, empantanado y sin ambición?

El beneficiado resultó siendo Santa Fe , que a pesar de sus fallas acabó sumando tres puntos. Para Nacional empiezan los dolores de cabeza pues, salvó una tímida reacción al final del juego, aún no tiene ‘cara de equipo’.

El resumen del primer tiempo es muy sencillo –por no decir precario-: al minuto 36, Anderson Plata remató por derecha tras asistencia de Perlaza y confundió a la zaga de Nacional, que en la última acción logró evacuar la pelota.

Entre los rojos no ganó un solo duelo Straqualursi ante los zagueros de Nacional, no se sintió el aporte de Pajoy y salvo una llegada casi accidental de Roa y un remate desviado de Perlaza no hubo llegadas para gol.

En la acera verde, Aldo Ramírez tuvo un gris partido, Macnelly no encontró socios, Dayro Moreno padeció la soledad y a Edwin Valencia se le notó la inactividad, aunque al cierre mejoró un poco.

Para el complemento, Pajoy se reivindicó cuando provocó una falta en el área de Palomeque para el penalti y posterior gol ‘cardenal’, al minuto 50.

Sin Macnelly Torres (golpeado), Nacional quiso reaccionar pero no pudo mientras Santa Fe prácticamente cerró el partido desde la celebración y se refugió con la única intención de defender la mínima ventaja. Sólo Gordillo, a 5 minutos del final, se salió del libreto y estrelló una pelota en el travesaño.

Otro remate en el palo, esta vez de Bocanegra al minuto 68, fue lo más claro en ataque en el equipo de Lillo, quien tiene mucho trabajo por hacer para darle un toque ofensivo a su grupo pues Dayro y Ruiz pasaron sin pena ni gloria y otra vez se extrañó más de la cuenta a Mateus Uribe e incluso a Andrés Ibargüen.

Síntesis

Santa Fe 1-0 Nacional 0

Santa Fe: Leandro Castellanos (6); Víctor Giraldo (5), José David Moya (6), Javier López (5), Juan David Valencia (5); Juan Daniel Roa (6), Yeison Gordillo (6), Baldomero Perlaza (6); Anderson Plata (4), Denis Stracqualursi (5), John Pajoy (7).

Cambios: Yamilson Rivera (5) por Plata (46), William Tesillo (6) por Stracqualursi (73), Damir Ceter (SC) por Pajoy (80)

DT: Gregorio Pérez.

Nacional: Franco Armani (6); Daniel Bocanegra (5), Carlos Cuesta (5), Esequiel Palomeque (5), Jhon Edison Mosquera (5); Edwin Valencia (6), Aldo Leao Ramírez (4), Macnelly Torres (5); Dayro Moreno (5), Gustavo Torres (6), Luis Carlos Ruiz (4).

Cambios: Juan Pablo Nieto (5) por M. Torres (45), Rodin Quiñónes (5) por G. Torres (70), Andrés Perea (5) por Valencia (77).

DT: Juan Manuel Lillo

Goles: Pajoy (penalti). Minuto 51

Amonestados: Pajoy, Plata, Gordillo y Stracqualursi en Santa Fe. Bocanegra y Cuesta en Nacional.

Expulsados: No hubo

Figura: Pajoy (7)

Estadio: El Campín

Asistencia: 20.000 aprox.

Taquilla: No fue suministrada

Árbitro: Jhon Hinestroza (6)

Partido: Regular

