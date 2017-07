Santa Fe fue efectivo y sigue invicto en la Liga II: ganó 0-2 al Huila

0







Independiente Santa Fe sigue con su racha positiva en la Liga II-2017. Este sábado, los conducidos por Gregorio Pérez, que actuaron con un equipo mixto, ganaron 0-2 al Atlético Huila, en juego de la cuarta fecha.

El ‘cardenal’ aprovechó en las pocas opciones que tuvo en el Guillermo Plazas Alcid para quedarse con los tres puntos. Por su parte, los ‘opitas’ no pudieron valer su condición de local y perdieron el invicto.

A los 2 de juego se dio la primera acción clara para la visita. Cobro de tiro libre de Víctor Giraldo y en el área Wilson Morelo cazó la esférica y envió su lanzamiento al palo.

Después de esa acción, el juego no tuvo mayores emociones, fue muy cortado. Huila, por la localía, se hizo con el control de la esférica e intentó llegar al pórtico custodiado por Róbinson Zapata. No obstante, los hombres de Néstor Craviotto no eran contundentes en el último cuarto de cancha.

Iba el minuto 40 cuando en el área se presentó una jugada de forcejeo entre Andrés Correa y Juan David Valencia y el juez, Pablo Gutiérrez, no dudó en pitar penalti para Santa Fe. Una acción que los jugadores del Huila protestaron. Wilson Morelo se paró frente al balón y cambió la falta por gol. 0-1 en el tablero y alegría para los rojos de la capital.

En la segunda parte, Huila salió con el ímpetu de lograr la paridad. Ronaldo Tavera y Leonardo Lázaro fueron los hombres que más insistieron, pero sin encontrar cómo vulnerar al arco de los ‘leones’.

Como en la acción de Eddie Segura, al 22, cuando sacó un zapatazo de media distancia, pero ‘Rufai’ voló para enviar el balón al tiro de esquina.

El que sí fue efectivo fue Santa Fe, pues a los 30 lograron anotar una diana más. Omar Pérez, quien había ingresado en el complemento, aprovechó el error de Andrés Ricaurte, que entregó mal la esférica. El ‘10’ envió un pase en profundidad para Wilson Moreno, quien se sacó la marca y picó en velocidad para el 0-2 y eso que estaban con diez hombres en la cancha tras la expulsión por doble amarilla de Dairon Mosquera.

Santa Fe supo mantener el orden en el fondo y el resultado se mantuvo hasta el final. Los ‘cardenales’ llegaron a 12 puntos y se ubican en la parte alta de la tabla. Por su parte, los de Huila se quedaron en 3 unidades.

Ahora, los hombres de Gregorio Pérez se preparan para recibir el próximo martes a Fuerza Amarilla, de Ecuador, en el duelo de vuelta de la segunda fase de la Copa Suramericana.

Síntesis

Atlético Huila 0 / Santa Fe 2

Atlético Huila: Geovanni Banguera (6); Elvis Perlaza (5), Eddie Segura (5), Andrés Correa (5), Marvin Vallecilla (6); Ronaldo Tavera (6) Carlos Robles (6); Leonardo Lázaro (6), Andrés Ricaurte (5), Omar Duarte (5); Sergio Almirón (5).

Cambios: Andrés Amaya por Sergio Almirón (19 ST), Yessy Mena por Leonardo Lázaro (19 ST) y Dávinson Lemus por Ronaldo Tavera (28 ST)

D.T.: Néstor Craviotto.

Santa Fe: Róbinson Zapata (7); Víctor Giraldo (7), José Moya (6), Héctor Urrego (6), Dairon Mosquera (3); Baldomero Perlaza (6), Almir Soto (6), Juan David Valencia (6); Kevin Salazar (6); Wilson Morelo (8), Yámilson Rivera (6).

Cambios: Omar Pérez (6) por Kevin Salazar (14 ST), Sebastián Salazar por Yámilson Rivera (19 ST) y Jorge Obregón por Wilson Moreno (33 ST).

D.T.: Gregorio Pérez.

Goles: Wilson Morelo (41 PT, de penalti y 30 ST), en Santa Fe.

Amonestados: Andrés Correa (30 PT), Eddie Segura (43 PT), en Huila. José Moya (17 PT), Juan David Valencia (43 PT), Dairon Mosquera (45+2 PT y 20 ST), Róbinson Zapata (10 ST), Wilson Morelo (25 ST) y Héctor Urrego (27 ST), en Santa Fe.

Expulsados: Dairon Mosquersa (20 ST), de Santa Fe.

Figura: Wilson Morelo (8).

Estadio: Guillermo Plazas Alcid.

Asistencia: 500 espectadores, aproximadamente.

Taquilla: no fue suministrada.

Partido: aceptable.

Árbitro: Pablo Gutiérrez (6).

Redacción Futbolred