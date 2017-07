'Salida de Blanco fue una decisión tomada antes de mi llegada': Lillo

0







Tras varios días de trabajo con los integrantes de Atlético Nacional, el director técnico Juan Manuel Lillo tiene una idea más clara de la nómina que posee y lo que puede explotar de cada uno de sus hombres. El español confía en que lo hecho en la pretemporada se vea reflejado en el debut de Liga II contra Independiente Santa Fe en estadio El Campín.

Ya son doce sesiones de entrenamientos, ¿qué sensación le deja el grupo?

“El grupo está bien, con los ojos abiertos y las orejas afiladas, que es como hay que estar cuando alguien te sugiere algo. Lo que se pretende es a favor de las condiciones que ellos tienen, eso es entrenar: adaptar lo que crees que es mejor para ganar, en función de las capacidades de los jugadores. El problema de este proceso es que tenemos que competir a medida que lo estamos construyendo. Intentaremos hacerlo poco a poco”.

¿Cómo se motiva a una plantilla tan exitosa?

“Esta gente tiene la tripa llena de ganar. Me parece que no hace falta animarlos porque ellos tienen ganas de seguir ganando, de hacerlo de forma consecutiva y no ocasional. Lo tienen dentro y no creo en la motivación como algo exógeno, es algo endógeno y que va de adentro hacia afuera”.

¿Es posible que salga algún otro futbolista y espera más refuerzos?

“La comisión técnica de Nacional ya tenía una serie de decisiones tomadas con los jugadores que entendían tenían que salir para bajar el número de la nómina, que todos conveníamos que era excesivo. También había tomado la determinación de fichar a Christian Mafla, Gustavo Torres y Jackson Montaño, que no pasó los exámenes. Más allá de ahí, empezó el proceso conmigo dentro. Hay que tener en cuenta las necesidades si sale alguien más y en función de determinadas bajas como las Diego Arias y Arley Rodríguez, pero hasta el 18 (de julio) no se cierra la ventana”.

¿Cuál es la situación de Arias y por qué excluyó a Elkin Blanco?

“Lo de Blanco fue previo (a la llegada), es muy buena persona y cuando estuvo en Moldavia nos hablábamos con bastante asiduidad. Era una decisión que estaba tomada previamente y lo que sí podía haber hecho, era revocarla y no me hubieran puesto problemas; pero revocar ese tipo de decisión es ‘darle una camiseta’ (señalar) a alguien y no lo voy a hacer. Lo de Diego es algo infeccioso que lo están analizando y tiene cierta complejidad”.

¿Afectó al grupo lo ocurrido con Mateus Uribe y Andrés Ibargüen?

“La situación es bastante particular. Ellos comprenden mejor que nadie lo que se puede o no se puede hacer y qué conductos hay que utilizar para hacerse valer. Son mayorcitos, se dieron cuenta y no hay que estar rondando más. Ya participaron, están con el resto y a partir de aquí, escucharemos todo lo que pueda llegar por ellos y por el resto, pero ya están en la partida. No hay más”.

¿Qué Nacional se va a ver en el arranque de la Liga II?

“Yo qué sé, es una pregunta para el Mago Merlín. La pretensión futbolística no está lejana de aquello que entendemos que aumenta la probabilidad de ganar. Disponer de la pelota lo queremos hacer todos, meter un gol más que el contrario. Vamos a buscar lo que nos ayude a imponer el estilo y con los jugadores más idóneos para superar al rival”.

Ante la ausencia por lesión de Christian Mafla y por sanción de Edwin Velasco, ¿Jhon Édison Mosquera sería una alternativa de lateral izquierdo?

“Sí, ¿por qué no? Podría ser. Creo que Jhon tiene capacidades para hacerlo perfectamente, es un futbolista que significa mucho en el juego viniendo de atrás a adelante. No quiere decir que vaya a ser; hasta que no lo sepan ellos, no lo voy a confirmar”.

¿Qué opinión tiene de Santa Fe?

“Es un equipo muy complejo, fuerte por dentro y que no quiere sufrir ahí. Sabe esperar el momento y no es profundo tantas veces, pero se mantiene muy concentrado y es difícil imponerse a él”.

Redacción Futbolred

Medellín