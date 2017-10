Rionegro quiere salir del último puesto en la Liga: recibe al Pasto

0







Rionegro Águilas llega a la fecha 16 motivado por los dos últimos triunfos en la Liga II-2017. Así, este domingo, a las 7:30 de la noche, recibirán a Deportivo Pasto en el estadio Alberto Grisales.

Las tres semanas de receso que tuvo Rionegro en la Liga II, no sólo le sirvió para entrenar sino que durante este tiempo pudo recuperar a dos de sus hombres principales que estaban lesionados. Tanto John Javier Restrepo como Felipe Chará pudieron salir de sus respectivas lesiones y serán tenidos en cuenta por el entrenador Diego Édison Umaña.

“A John Javier le fue dada el alta médica y ha realizado acondicionamiento físico desde el pasado martes; así que está apto para este fin de semana. Felipe Chará, entretanto, ha evolucionado satisfactoriamente, desde el anterior domingo ha estado haciendo trabajo de campo. Está en las últimas observaciones para saber si puede jugar contra Pasto”, manifestó el médico de la institución, José Fernando Arango.

Para el técnico Diego Umaña, el tiempo de pausa que ha tenido el equipo en la Liga les ha servido para tomar ritmo y consolidar al grupo principal. “Cada vez nos estamos acercando al ritmo nuestro, a lo que queremos como idea de juego, nos estamos adaptando mejor, hemos aprovechado estas tres semanas para hacer todas las tareas diferenciadas, hemos tenido una buena respuesta, hay motivación para este partido”, argumentó Umaña.

De Deportivo Pasto confesó que le parece un equipo muy difícil, “que va a ser complicado, en el que hay que poner todo para poder superarlo. Esperamos tener un gran partido, con un gran nivel y hacer las cosas bien para poder ganar”.

John Javier Restrepo, por su parte, dijo: “El equipo está cada vez más convencido de lo que tiene. En lo personal, tuve un tiempo de recuperación bastante bueno, me he sentido bien. Al principio un poco ahogado, pero con el pasar de los días me he ido adaptando mucho mejor al equipo y al ritmo de juego”.

En cuanto al partido de este domingo, ‘Choronta’ señaló que destaca la solidez que adquirieron sus compañeros durante la pausa de la Liga. “Tuvimos el tiempo que necesitaba el profesor Umaña para que el equipo estuviera más sólido y muestre el nivel que había logrado alcanzar en los últimos partidos. Necesitamos obtener buenos resultados, nos tocará tener mucho la pelota, abrir las bandas y buscar a nuestros atacantes. En lo defensivo no podemos darle libertad al rival para que no tenga claridad en nuestro arco”, concluyó John Javier.

Pasto no renuncia a los cuartos, pero primero quiere zafar de las cuentas del descenso

Aunque las cuentas para meterse a los ocho mejores de la Liga II, Deportivo Pasto enfrentará a Rionegro Águilas con el objetivo de ganar como visitante y quedar casi salvado del problema del descenso. Si bien está lejos de equipos como Tigres, Jaguares o América en esa angustiosa lucha, matemáticamente podría verse involucrado de no sumar en las próximas fechas.

Flabio Torres, el técnico pastuso, ha indicado que este partido será vital para ganar y ampliar la ventaja que mantiene contra América y Jaguares, además de tener pendiente un partido contra Envigado a jugarse en calidad de local, serán los encuentros de la confianza para seguir siendo protagonistas en el año venidero.

En departamento antioqueño, el equipo ‘volcánico’ podría presentar una alineación con varios cambios. La buena noticia se registra por los lados de Carlos Giraldo, el capitán del Deportivo Pasto, quien jugara el domingo luego de pagar la fecha de suspensión y aseguró que “este segundo semestre no nos fue bien, pero trataremos de ganar el mayor número de puntos, para aspirar a un cupo para los ‘play-offs’”.

Alineaciones probables

Rionegro Águilas: Roque Cardozo; Daniel Muñoz, Camilo Pérez, Fernei Ibargüen, Álvaro Angulo; Juan Diego Giraldo, Luis Felipe Chará; Daniel Hernández, Dany Cure; Fabio Burbano y Agustín Vuletich.

D.T.: Diego Umaña.

Deportivo Pasto: Andrés Mosquera; Francisco Córdoba, Diego Peralta, Luis Payares, Hárrinson Canchimbo; Carlos Giraldo, John Valencia; Yesus Cabrera, Javier Reina; Juan Núñez y Cristian Dájome.

D.T.: Flabio Torres.

Esteban Torres Arbeláez

Para El Tiempo

Rionegro

Ramiro Rosero Arteaga

Para El Tiempo

Pasto