Recta final del descenso: con la soga al cuello y la salvación en casa

Actualizado hace 2 horas

Tigres y América al fin jugaron su encuentro por la fecha 15 de la Liga y terminaron en un empate que no dejó muerto a ninguno, pero que les ajusta la soga al cuello a los dos en la zona del descenso.

Tras el partido nada cambió: Tigres sigue en el fondo de la tabla con 114 puntos, seguido por América, con 126; luego están Jaguares y Cortuluá con 128; y Bucaramanga con 130.

Con todos los partidos jugados entre los cuatro últimos, sacarle puntos a los ‘Leopardos’ será la tarea de Jaguares y América, pues se enfrentan en la fecha 18 y 19, respectivamente, para hacer la ‘fiesta’ del descenso mucho reñida.

Los ‘Felinos’ de Soacha parecen tener pie y medio en la B, pues solo un milagro los salvaría: ganar todo y que sus rivales lo pierdan todo. En las últimas fechas, Tigres tendrá dos partidos en Techo (contra Nacional y Envigado) y tendrá que salir tres veces de su estadio (Alianza, Millonarios y Huila), pero en lo deportivo deberá ser más propositivo si quiere permanecer en la A.

La situación de los ‘Escarlatas’ es mucho más condescendiente, pues de los cinco partidos, solo una vez tendrá que salir de Cali. Patriotas, Medellín y Bucaramanga los enfrentarán en su terreno: el mítico Pascual Guerrero. Mientras que tendrá que jugar el clásico caleño en el Palmaseca. La única salida lejos de su casa será en Bogotá- contra Santa Fe- una plaza que es como su segunda casa.

Los de Córdoba también tienen la salvación en su estadio, que ha siempre será un horno en lo climático. Les resta los partidos contra Cali, Santa Fe y Rionegro en el Jaraguay; mientras que tendrá que visitar a Medellín y Bucaramanga, uno de sus rivales para permanecer en la categoría.

Cortuluá parece ser el del calendario más flexible, aunque su rendimiento ha ido en picada las últimas jornadas. Alianza-partido que está aplazado de la fecha 14 y no tiene horario aún-, Millonarios y Huila, serán los duelos en su casa. Mientras que visitará a Envigado y Once Caldas. Además, Néstor Otero tendrá tiempo para preparar su equipo pues este fin de semana no tiene competencia, pues que el juego con Nacional ya se disputó.

Bucaramanga, con más gabela que sus rivales en el tema de puntuación, es quien tiene menos partidos en casa. Junior y Jaguares serán sus rivales, mientras que tendrá que visitar a Tolima, Equidad y América.

Para la mayoría de los equipos que están más complicados en la zona del descenso, la posibilidad de salvar la categoría está en casa, aunque arañar puntos fuera de su terreno siempre será importante para sumar y salir de esta difícil y angustiante situación.

Redacción Futbolred