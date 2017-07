'Realmente el equipo no me gustó en ninguna zona': Juan José Peláez

0







Deportivo Independiente Medellín empató 1-1 con Atlético Huila en el estadio Atanasio Girardot, en un encuentro en el que mostró pobre imagen. La escuadra que dirige Juan José Peláez fue superada en varios pasajes del compromiso por el conjunto ‘opita’, que hizo su negocio llevándose el punto de la capital antioqueña.

“Realmente el equipo no me gustó en zona defensiva, de volantes o ataque. Lo vi desajustado en un partido traumático porque la salida de Christian Marrugo marcó el transcurrir y me di cuenta que depende de ese jugador. El grupo se tiene que destetar lo más rápido posible”, consideró el director técnico.

El timonel manifestó que el paso del cartagenero al Puebla (México), es el momento preciso para que hombres como Eduard Atuesta, Jonathan Lopera, Luis Carlos Arias y Leonardo Castro, entre otros, asuman más responsabilidad por la ausencia del ‘17’. Quiere de ellos más protagonismo y atrevimiento en la cancha.

“En los grandes equipos los laterales piden más la pelota, los volantes mixtos son los que manejan las velocidades y los caminos; el ‘9’ viene, pivotea y juega. Destaco a (Édinson) Toloza que es veterano, hace su jugada, se equivoca, busca, pero va y viene”, dijo Peláez del autor del gol de la igualdad.

El DT reconoció que lo que se le viene no es fácil: rediseñar lo trabajado en poco más de un mes desde su arribo, sin Marrugo y con la presencia de Juan Fernando Quintero, de quien está seguro puede aportar creatividad en el terreno. No obstante, deberá enfocarse también en ponerse a punto físicamente.

Redacción Futbolred

Medellín