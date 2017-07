'Quiero ser para Nacional lo que Di Stéfano era para Madrid': Higuita

0







René Higuita estaba en Costa Rica cuando lo llamaron de Atlético Nacional para informarle que sería el preparador de arqueros del cuerpo técnico de Juan Manuel Lillo. La noticia tomó por sorpresa al exjugador que anhelaba su regreso al equipo de sus amores, pero no creyó que llegaría justo ahora.

“Estaba sin empleo, porque me vine de Arabia hace rato, y ni me la creí. Soy una persona que dice que Diosito al que le va a dar, le guarda. La aceptación del grupo me quitó un poco el miedo y qué felicidad estar en mi casa porque esta siempre ha sido mi casa. Estar acá no tiene precio”, manifestó el histórico guardameta en su presentación.

Higuita aprovechó la oportunidad para agradecer a la hinchada, los medios de comunicación y los directivos de la escuadra antioqueña por hacer parte del “sueño” que se le hace realidad. Y aseguró que llegó para poner de su parte para que cada vez más niños fantaseen con ser figuras bajo los tres palos, como lo fue él.

“Yo quiero ser para Nacional lo que Alfredo Di Stéfano era para Real Madrid y hoy tengo un poquito más, porque no es solo tomarme la foto: es estar con ellos, compartir, vivir, sufrir y seguir defendiendo la institución desde donde esté. Antes como jugador, después como aficionado y ya que hago parte no voy a escatimar esfuerzos para dar lo mejor”.

Por otro lado, aseveró que no arribó para hacer cambios drásticos. Su intención es la de aportar lo que aprendió en los años gloriosos dentro de la cancha y en sus experiencias junto a otros entrenadores. En cuanto a los elementos que hay en el ‘verdolaga’ en su posición, consideró que pueden estar tranquilos.

“Yo vengo a ayudar a los arqueros en lo que me necesiten y si veo alguna cosita, decírselas. El cuerpo técnico me dio autonomía de estar con ellos y tomar decisiones. Espero que los muchachos sigan en ese buen rendimiento. A la afición le pido un poquito de confianza porque esta institución quiere lo mejor para ella”, afirmó.

Al ser interrogado por la admiración que despierta en el plano internacional, Higuita dijo que es un aspecto que lo llena de orgullo y que cada invitación la toma con la misma alegría, porque entiende que es la manera de reconocer lo que hizo para el balompié. Y se extendió al instante en que se refirió al argentino Franco Armani.

“Franco no es un ídolo en potencia, ya es un ídolo. Lo que tenemos que hacer es quererlo, amarlo, respetarlo y apoyarlo porque como seres humanos es posible en algún momento que las cosas no salgan. Con su profesionalismo, va a mantener el nivel que le conocemos y como persona, ni hablar. Sabemos de sus condiciones y cada día hay que animarlo más”, cerró.

De la mano de Higuita y con el acompañamiento de Édigson ‘Prono’ Velásquez, Milton Patiño y Fabio Calle, el conjunto paisa iniciará la Escuela Nacional de Arqueros. El ambicioso proyecto consiste en tener su propia cantera de cancerberos para el futuro y convertirla en un referente mundial.

Juliana Sosa Góngora

Corresponsal Futbolred

Medellín

En Twitter: @julysosag