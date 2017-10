'Quiero seguir en Nacional y sería duro no quedarme': Dayro Moreno

0







Dayro Moreno ya hizo pública su posición y los hinchas lo respaldan: su deseo es continuar en Atlético Nacional y tener revancha con el elenco ‘verdolaga’ en la Copa Libertadores del próximo año. La decisión está en manos de los directivos de ‘Xolos’ de Tijuana y del cuadro antioqueño, que deberán acordar las condiciones del pase del nacido en Chicoral (Tolima), estimado en cinco millones de dólares.

¿Cómo vive su presente con el verde?

“Estoy muy contento. Desde que llegué en enero vine con los propósitos de hacer historia, ser campeón y goleador. Gracias a Dios lo conseguí, van 31 goles y quiero llegar a la meta de los 50. Trabajo para ese objetivo, para dejar una huella en un equipo tan importante en Colombia y a nivel internacional”.

¿El esquema de Lillo lo beneficia?

“Lo que estamos planteando es muy bueno. Como lo dije la primera vez que me entrevistaron antes de que llegara el ‘profe’ Lillo: es un técnico que analiza muy bien a los rivales y mueve los esquemas. Estoy muy contento por el rendimiento de los compañeros; acá somos 30 jugadores y cada uno trabaja durante la semana para hacerlo bien cuando se dé la oportunidad. Espero seguir así porque es beneficioso para el grupo y para mí en lo personal”.

¿Se ilusiona con que el club adquiera sus derechos deportivos?

“Quiero quedarme en Nacional y mi familia también, sería un orgullo. Aparte de ser una institución grande y con comodidades, la afición es muy importante; el cariño que me han cogido es fundamental. No he tenido la oportunidad de hablar con el presidente de Tijuana ni con los directivos de Nacional. Sí he conversado con mi representante y es esperar que me llamen y reunirnos para ver qué puede pasar. Me daría nostalgia no quedarme, sería muy duro”.

Dayro Moreno al lado de Oswaldo Marcial Palavecino en el mural de ídolos 'verdolagas'. Foto: Juliana Sosa/FUTBOLRED.

La lucha por el Botín de Oro va a ser con Yimmi Chará y Carmelo Valencia...

“Cuando quedé goleador y campeón el semestre pasado, dije que eso ya había quedado atrás. En el segundo semestre llegué con la misma mentalidad y eso se da por el trabajo. Vengo en una racha y hay que esforzarse más. Ojalá volver a ser goleador, pero la competencia está difícil con jugadores importantes como Chará y Carmelo”.

El delantero con más anotaciones en un año en Nacional es Oswaldo Marcial Palavecino con 36 en 1978. ¿Es un reto igualarlo y superarlo?

“Mi papá y un primo que es como mi hermano, llevan las estadísticas mías muy bien y me comentaron sobre eso. Sería un honor para mí: uno como jugador se pone metas, estoy a cinco goles y tengo que trabajar para romper ese récord, que sería otra huella”.

¿Cómo ve a la Selección Colombia?

“Todos en el país estamos confiados, pero va a ser difícil. El cuerpo técnico está acostumbrado a dirigir este tipo de partidos y tiene mucha experiencia. Estamos con todo el positivismo y la ilusión, qué más que tenemos la oportunidad del duelo de locales contra Paraguay, que va a ser muy importante en las aspiraciones de ir al Mundial (Rusia-2018)”.

