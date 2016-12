"Quiero llegar a Junior a hacer cosas grandes, tengo ilusión": Gamero

0







Los rumores de los nombres que estaban en la baraja por la dirección técnica de Junior se acabaron, o al menos eso parece con las declaraciones de Alberto Gamero para ‘Emisoras ABC’, en las que adelantó que llegará a Barranquilla el próximo viernes, para convertirse oficialmente en técnico del conjunto ‘tiburón’.

El samario anunció las expectativas que tiene con su llegada a la ‘Arenosa’, hecho que se estaba manejando desde hacía tiempo atrás, pero siempre se presentaban obstáculos.

“Quiero lograr cosas importantes, es la ilusión que tengo, quiero llegar allá (a Junior) a hacer cosas grandes y ojalá se pueda dar. Estoy ilusionado, estoy contento, la oportunidad se estaba esperando y a Dios gracias ya llegó”, manifestó el entrenador.

Para Gamero, las recientes vinculaciones de jugadores al equipo barranquillero, además de haber sido por pedido del mismo, fueron hechas con lupa. Aunque no son suficientes para empezar a construir los objetivos de las campañas venideras.

“Hacen falta muchos jugadores, ya eso es sabido. Vamos a mirar ahora que llegue allá, porque todavía no me he sentado con papel y lápiz con la directiva de Junior para ver qué es lo que tenemos y qué queremos. Sí he tenido las conversaciones y las preguntas de esos jugadores que ya han ido allá, que ha sido bajo mi buen punto de vista”, sostuvo.

Pero el club rojiblanco no era la única opción para el DT, había otras dos posibilidades que no quiso ventilar, y solo se limitó a afirmar que se vio motivado por ser una institución de su región.

“Yo tenía dos propuestas más por fuera, Gabriel (Camargo, presidente del Tolima) las conocía, y él aceptó. Yo le dije que hablaba después de que terminara el torneo, que iba a escoger la mejor, escuché las dos de fuera y escuché la de Junior. Como costeño tengo ilusión, todos los costeños queremos ir a Junior y pelear cosas grandes, es la ilusión de todos los caribeños”, concluyó.

Redacción Futbolred