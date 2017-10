'Quiero darle a Millonarios mi 200% y ser cabeza de serie': Banguero

0







Actualizado hace 2 horas

Millonarios volvió a ganar en casa y está teniendo una semana en la que buscará mantener ese buen ritmo para el próximo partido, que será en el Pascual Guerrero contra Cortuluá, el próximo domingo.

Uno de los jugadores con más continuidad este semestre ha sido Felipe Banguero, quien se ha consolidado como el lateral izquierdo tras la salida de Deiver Machado.

“Siempre tuve la fe que iba a tener más partidos y cuando llegó mi oportunidad la aproveché. Espere con paciencia y gracias al profesor que me dio la confianza en este semestre. Yo siempre me exijo y me gusta ponerme objetivos: uno de ellos es nunca tener techo para siempre mejorar y por eso a Millonarios quiero darle mi 200%”, dijo el defensor.

Millonarios actualmente es quinto de la tabla de posiciones y, aunque no ha asegurado su cupo en los cuartos de final, sueña con ser uno de los equipos cabeza de serie, para terminar la serie en casa.

“El primer objetivo de nosotros es clasificarnos y el segundo ser cabeza de serie. Nosotros nos exigimos y Millonarios, como equipo grande que es, debe estar ahí. Este ha sido un avance paulatino, venimos de menos a más y en este momento estamos contentos con lo que estamos haciendo, pero no estamos a un 100% de lo que podemos dar”, añadió el antioqueño.

Para el próximo partido, el conjunto ‘embajador’ buscará un triunfo contra el conjunto de Tuluá y así acercarse a la apreciada clasificación, aunque los locales necesitan del triunfo para salvarse de la zona del descenso.

“Debemos ser más eficaces en las opciones que creamos, pero no las metemos. Poco a poco vamos avanzando porque tenemos un buen desarrollo del juego, pero nos falta la finalización. Por el tema Cortuluá en el descenso, el partido puede tornarse más difícil, pero nosotros no vamos a tener compasión por eso y queremos luchar para meternos entre los mejores cuatro de la Liga”, finalizó Banguero.

En el actual semestre, Felipe, junto a Nicolás Vikonis, son los únicos futbolistas que han disputado todos los 1350 minutos- equivalentes a los 15 partidos- que se han jugado en la Liga, demostrando que en llegó a su posición para quedarse. Además, Millonarios deberá analizar su continuidad en el club, pues su contrato finaliza el 31 de diciembre de este año.

Redacción Futbolred