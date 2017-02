'Quería estar a disposición; vacaciones después': Juan C. Hernández

0







América de Cali prepara su visita a la Equidad en el estadio Nemesio Camacho el Campín el próximo domingo a las 3:15 p.m. Al grupo que viene trabajando desde inició de año, se unió Juan Camilo Hernández, el polivalente jugador que mínimo estará seis meses con el cuadro ‘escarlata’.

Juan Camilo quien fue un fenómeno el semestre pasado con Pereira, también hizo parte de la selección Colombia Sub 20 que disputó el Suramericano de Ecuador, sin conseguir el objetivo de clasificar al Mundial de la categoría, a disputarse del 20 de mayo al 11 de junio en Corea del Sur.

“Íbamos muy ilusionados porque teníamos jugadores muy talentosos, no hicimos lo que teníamos que hacer y por eso pagamos las consecuencias. Sirve de aprendizaje para cada uno”, comentó Juan Camilo Hernández.

“En lo personal, es un balance positivo, sumar partidos internacionales es muy importante. Es una experiencia muy linda para mí, lastimosamente no conseguimos clasificamos al Mundial, pero ya estoy en América y quiero pensar solo en eso”, añadió.

‘El cucho’ como es conocido, llegó a Santiago de Cali el pasado domingo y dos días después comenzó a entrenar con sus nuevos compañeros. América le practicará los correspondientes exámenes médicos para luego continuar con su periodo de adaptación a ‘los diablos rojos’.

“Quería estar lo más pronto posible acá para conocer al grupo y estar a disposición del profe, las vacaciones después llegaran. Ahora hablé con el profe, él sabe que estoy disposición a sus órdenes y espero acoplarme rápidamente al equipo”, sostuvo el atacante de 17 años.

Juan Camilo Hernández en Pereira jugaba de volante, media punta o delantero. Esa polifuncionalidad quiere explotarla igualmente en el conjunto americano: “Siempre me ha gustado arrancar de atrás, si el 'profe' me requiere de volante lo haré con mucho gusto, cada requisito que él me pida estaré para él”.

Inicialmente, lo acordado entre América y Juan Camilo son seis meses de contrato. No obstante, podría jugar todo el año pues, según dijo, estaría feliz por jugar en un equipo tan grande.

El buen rendimiento que mostró América en su último compromiso, derrotando a Junior, llenó de alegría a Juan Camilo Hernández. “América es un equipo que mejoró mucho en poco tiempo. La intensidad con la que jugó en el cuadrangular la volvió a mostrar. Eso me tiene muy contento y espero aportarle lo mejor de mí al equipo”, confesó el pereirano.

En relación con su posible debut el domingo ante el conjunto asegurador, ‘El cucho’ sostuvo: “Creo estar listo, es una semana larga para adaptarme al equipo y si se me da la oportunidad de debutar lo haré de la mejor manera”.

Nelson Sandino

Para Futbolred

Cali

Twitter: @Nelsandino1