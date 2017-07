'Queremos ser incómodos y lo estamos logrando": Luis Fernando Suárez

0







La Equidad puso en aprietos este domingo al América de Cali en el estadio Pascual Guerrero y le sacó un empate por 1-1, en duelo de la cuarta fecha de la Liga II-2017.

Los bogotanos mostraron un buen planteamiento táctico contra los ‘escarlatas’ e incluso los hicieron ver mal en algunos tramos del compromiso. A pesar que el América logró la paridad en los minutos finales, Luis Fernando Suárez, timonel del conjunto bogotano, se mostró tranquilo y satisfecho por el desempeño de los suyos en el campo de juego.

“La rabia es lógica y yo creo que me contagiaron los jugadores más en eso, porque veían que lo podían lograr, porque hicieron un partido muy bueno en la parte táctica y queda la sensación de que podíamos hacer algo más, pero el fútbol no es de eso, es de jugar y tener las posibilidades y marcar”, dijo el estratega.

El técnico antiqueño también destacó la labor del equipo rojo del Valle y como conclusión sostuvo que fue un buen encuentro de La Equidad y que le gustó la actitud de sus dirigidos.

“Tengo que valorar el esfuerzo que hizo América por empatarnos, fue un partido tácticamente muy bueno, me gustó la propuesta nuestra. No sé si fue un buen espectáculo para la gente que quiere ver muchos goles, pero para los técnicos, es bueno ver un partido de esta clase”.

“Estoy feliz con la disposición del grupo, me gusta la rabia de ellos cuando llegaron al camerino, porque eso indica que hay cosas positivas de cara al futuro”, agregó.

Suárez fue enfático en ensalzar el planteamiento de su grupo, pero lamentó que por momentos perdieron la esférica, una virtud en el juego de los verdes.

“América es un equipo que causa peligrosidad, hubo una disciplina por parte de nuestros laterales y los volantes externos. Me queda que casi no tuvimos la pelota, la perdíamos rápido. Pese a esas situaciones, el equipo me encantó”, complementó.

Desde la llegada de Suárez, La Equidad tiene su sello definido, sin embargo, el DT no se dio los créditos por los buenos resultados logrados en las últimas fechas, en las que han conseguido dos triunfos y un empate.

"La impronta no es mía, es de ellos, yo quizás patrocino todas esas cosas. Tenemos un grupo muy tranquilo, ellos se las están creyendo y eso es bueno, dentro de la humildad y el respeto por los que tengamos que enfrentar; queremos ser incómodos y creo que lo estamos logrando”, cerró.

Redacción Futbolred