'Queremos aprender del cuerpo técnico de Juan Manuel Lillo': Arias

Diego Arias llegó con las energías renovadas a la pretemporada de Atlético Nacional, después de una semana de vacaciones. El mediocampista risaraldense está preparado para pelear por un lugar en la formación inicialista y ganarse la confianza de Juan Manuel Lillo y sus colaboradores.

El deportista pidió paciencia para el proyecto que recién empieza y manifestó que los hinchas se sentirán identificados con la propuesta que tratará de implementar el timonel español. Por su parte, prometió la misma entrega y profesionalismo para contribuir en el rendimiento colectivo.

¿Cómo toma la transición de Reinaldo Rueda a Juan Manuel Lillo?

“Vamos a ver en los próximos días cómo nos va, pero creo que por el equipo y lo que conocemos del cuerpo técnico del profesor Juan Manuel esa transición va a ser muy buena, la vamos a disfrutar mucho. Nuestro grupo es tranquilo y ya maduro, le ha tocado pasar por momentos muy buenos y otros que nos han hecho aprender y crecer. Estamos a la expectativa y con muchísimas ganas de aprender de este nuevo cuerpo técnico. Hemos notado capacidad y don de gentes, que personalmente creo que nos va a ayudar a que ese periodo sea más rápido”.

¿Qué les ha expresado Lillo en estos días de pretemporada?

“Que cada uno de nosotros en los entrenamientos y partidos vivamos con pasión, ese es el mensaje más importante que en este tiempo nos ha transmitido. Disfrutar los trabajos porque estamos en un lugar maravilloso, en un gran club y vivimos una alegría inmensa hace pocos días (título de Liga I). Es una situación privilegiada que la debemos disfrutar”.

¿Y les habló de la idea que quiere implementar en Nacional?

“Tiene una línea marcada de lo que pretende con el equipo, pero no creo que eso se resuma en cinco palabras o en un párrafo. En cada uno de los entrenamientos va a intentar transmitirnos lo que quiere del equipo y de cada uno en la posición. Estamos apenas arrancando y si lo vivimos intensamente, va a hacer la diferencia para que se vea reflejado en la cancha. Queremos ganar y encontrar la manera en que estemos felices y orgullosos de cómo ganamos. Es un gran reto”.

¿Se sienten privilegiados por haber sido dirigidos por Juan Carlos Osorio, Rueda y ahora Lillo?

“Personalmente, sí. Somos privilegiados de estar en este club, que siempre necesita de resultados muy grandes porque la gente así lo exige. Para eso traen entrenadores que estén en esa categoría, que son gran líderes y profesionales. Es una oportunidad muy bonita para nosotros”.

¿Qué le pueden ofrecer los futbolistas al técnico para que el proceso de adaptación sea más fácil?

“Una cualidad de este grupo es que sin importar los títulos, sabemos que no alcanza para lo que viene hacia el frente. Ya fue y lo disfrutamos, somos agradecidos de haberlo obtenido, pero hay que seguir ganando y para eso debemos estar abiertos a aprender. Hemos conversado al interior que debemos intentar seguir mejorando con este nuevo proceso”.

¿Cómo analiza la reducción del plantel?

“Es sano porque el semestre pasado teníamos grandes jugadores, con muchísima capacidad y experiencia que no tenían minutos. Mantener el buen ánimo y que cada uno de ellos se sintiera bien, a veces era complicado y los compañeros también lo pensábamos. Es sano que sean 25 para que todos tengan espacio para aportar. No es casualidad que los grandes equipos del mundo, con toda la capacidad para contratar, tengan nóminas cortas. Para los dos torneos (Liga II y Copa Colombia) es sensato tener esa cantidad”.

¿Qué opina de la salida de Elkin Blanco?

“No puedo decir mucho porque no sé las razones de la decisión que se tomó. Solo puedo decir que fue un gran compañero, de los buenos compañeros que he tenido para pelear la posición. Siempre entregó su mejor energía, cuando jugaba y cuando no. Valoro mucho lo que le dio al equipo, su alegría y capacidad”.

Redacción Futbolred

Medellín