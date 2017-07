'Puedo llegar a ser un gran líder en muy corto plazo': Cristian Rivera

0







Luego de estar un año a préstamo en el Deportivo Pasto, donde llegó a ser figura, Rivera volvió a las toldas 'azucareras' para aportar en la zona de volantes.

“Con el profesor (Cárdenas), tanto en la sub 17 como en la sub 20, he jugado como segundo cinco, con un poco de más libertad, o en línea de 3 por el costado izquierdo ayudando en salida” manifestó Rivera.

El jugador viene con ganas de ser figura y ser reconocido por la afición: “¿Quién no quiere ser figura de un equipo tan grande como lo es el Cali”, se pregunta.

Además 'el Flaco' manifestó que quiere "aprender mucho de jugadores como Pérez y Aguilar, que tienen muchísima experiencia en el fútbol. Con ellos puedo llegar hacer un gran líder y profesional en un muy corto plazo”.

El paso por Pasto le dejó un gran aprendizaje: “Me dejo una gran cantidad de minutos acumulados y experiencia para poder tomar mejores decisiones dentro del terreno de juego y así poder aportar de la mejor manera al equipo, tanto defensiva como ofensivamente”, acotó Rivera en Pance.

“Le voy aportar al Cali, lo mismo que hice con los nariñenses durante el último año”, finalizó el jugador vallecaucaucano, de 21 años de edad.

Juan Antonio Bernardi M.

Corresponsal Futbolred Cali

Twitter: @Bernardifutbol