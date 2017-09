'Por la necesidad de ganar, a veces equivocamos el camino': Russo

0







Actualizado hace 16 horas

Millonarios ganó este domingo un partido muy importante contra Deportivo Pasto: 1-0 en El Campín que lo ratificó en el grupo de los ocho mejores de la Liga II y que le dio algo de tranquilidad al grupo de jugadores. Su técnico, Miguel Russo, aceptó que no se jugó bien, pero se sacaron lo tres puntos y eso es lo que vale.

“Pasto juega bien, tiene jugadores importantes. Millonarios tuvo un buen primer tiempo y Pasto fue creciendo; hoy nos tocó ganar el partido de la misma manera en la que muchas veces perdimos”, dijo el DT argentino, quien agregó: “Había que ganar, uno prefiere de hacerlo de otra forma, pero hubo veces que jugamos mejor y perdimos; hoy nos tocó ganar de otra manera”.

Russo, quien ganó su tercer partido de local este semestre, analizó apartes del duelo contra los ‘volcánicos’. “Perdimos la pelota, nos equivocamos y el rival aprovechó. Pasto administra bien el balón y la agarraron, nos complicaron y nos desequilibraron. Tenemos tanta necesidad de ganar que a veces equivocamos el camino”.

El adiestrador albiazul aseguró que “estará en nosotros mejorar mucho más el rendimiento, tener calma y tranquilidad; tengo un grupo con mucho temple y eso lo valoro mucho”. Asimismo resaltó que “este equipo se puede equivocar, pero ganas va a tener siempre”.

“Nos faltó calma y serenidad, pero es difícil pedírsela a los muchachos, porque quieren ganar a los 15 minutos. Si no hay calma te vuelves un torbellino y los torbellinos provocan tormentas”, apuntó Russo.

Finalmente, el ‘profe’ Miguel Ángel no quiso opinar de los desórdenes de la afición, que protestó contra la directiva y utilizó pólvora y bengalas, acciones que provocaron la suspensión del juego por un par de minutos: “Siempre le agradezco a los hinchas, no hablo de ellos y tenemos que abstraernos de eso. Esta es una camiseta que pesa y hay que saber sobrellevarlo en todos los momentos, buenos o no. Tenemos autocrítica y sabemos que tenemos que seguir mejorando”.

Redacción Futbolred