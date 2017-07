'Ponerse esta camiseta es un compromiso muy grande': Víctor Giraldo

0







Actitud, carácter y personalidad. Esas características son las posibles cosas que hicieron que el técnico Gregorio Pérez pidiera como primer refuerzo para Santa Fe a Víctor Giraldo, lateral derecho de 31 años que se prepara para debutar con el ‘cardenal’ en la Liga II-2017.

El antioqueño, quien coincidió con el DT uruguayo en el Deportes Tolima, aseguró que en el albirrojo tuvo “el mejor recibimiento, gran calor humano y con compañeros que muestran las ganas de triunfar, lo mismo que yo quiero en este club”.

Giraldo López, dijo que “Gregorio Pérez no es muy expresivo y no me dijo qué ha visto en mí, creo que la actitud y el carácter. Sé que al profesor le gusta el balón al piso, con transiciones rápidas y vértigo”, en charla con el programa radial ‘La Estación del Expreso’.

Este domingo, Víctor Hugo y sus compañeros jugarán en la primera fecha de la Liga II contra Atlético Nacional, en el estadio El Campín. “Sería un golpe de autoridad ganarle a Nacional y anímicamente nos dejaría bien parado para lo que viene”, apuntó.

“Estamos acatando todas las órdenes del profesor y esperamos que eso lleve a grandes resultados. Aquí hay jugadores de experiencia, y que lleguemos otros que hayamos sido campeones le da jerarquía al equipo. Venimos a inyectar esa energía y saber que no hay nada fácil, que toca trabajar muy duro para hacer bien las cosas. Ponerse esta camiseta representa un compromiso muy grande. Desde lo que me corresponda aportaré lo mejor que tenga”, añadió el lateral nacido en Medellín.

Redacción Futbolred