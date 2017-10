''Polilla y yo somos muy amigos desde hace más de 25 años': 'Checho'

0







Este sábado desde las 6:00 p.m. Sergio ‘Checho’ Angulo dirigirá su primer clásico en Primera División, cuando por la fecha 17 de la Liga II, los ‘azucareros’ reciban a los ‘diablos rojos’ en el estadio de Palmaseca.

‘Checho’ y ‘Polilla’ fueron compañeros de equipo entre los años 1990 y 1992, cuando hicieron parte de la nómina del América de Cali, que salió campeona en dos ocasiones en esos tres años.

“Con ‘Polilla’ manteníamos mucho en contacto, pero hace rato no hablamos y ahora nos encontraremos en la cancha este sábado”, expresó Angulo sobre el técnico ‘escarlata’ con el que fueron compañeros hace 25 años atrás.

Con relación al compromiso que se disputará este fin de semana en Palmaseca, ‘Checho’ manifestó que “debemos partir de un orden y eso no lo hicimos en Montería, no tomamos las decisiones correctas, además no podemos seguir lamentándonos de lo que sucedió frente a Jaguares, debemos de seguir adelante y poner lo mejor de nosotros frente al América”.

También habló de las fallas que se han venido presentando en la parte posterior del equipo verdiblanco, el DT sostuvo que “estamos trabajando para encontrar el hombre que acompañe a Moiraghi, por ahora hemos trabajado ahí con Balanta”.

Angulo se refirió a la lesiones que han sufrido tanto Darwin Andrade como Abel Aguilar, expresó que “Darwin no está habilitado para el partido de este sábado, con relación a Abel si nos podría acompañar en el compromiso”.

Por último, Angulo destacó las características de los rojos del Valle y dejó claro que los suyos intentarán desde el inicio hacer un gran compromiso.

“América es un equipo que su mayor virtud está en atacar por los costados, esta semana hemos trabajado para contrarrestar las cualidades de ellos. Mis jugadores deben entender que en el partido frente a ellos nos jugamos la clasificación y debemos de ganar ante nuestra afición”, cerró.

Juan Antonio Bernardi M.

Corresponsal Futbolred

Cali

Twitter: @Bernardifutbol