Policía en estadios:¿necesidad ciudadana o responsabilidad de equipos?

0







El senador Germán Barón Cotrino, Coordinador de Ponentes del Código de Policía, y César Pastrana, presidente de Independiente Santa Fe, tienen diferencias profundas que empiezan por la vigencia de la nueva normativa.

Mientras el primero asegura que "el articulado está aprobado, ese código ya fue sancionado por el presidente, tiene plena vigencia y obviamente tiene aplicabilidad y ahora las discusiones de los municipios y los equipos son sobre cómo lo asumirán", el segundo asegura: "nos informaron que el proyecto está para la firma".

En el fondo lo que hay es una obligación a los clubes que integran la Dimayor de buscar sus propios esquemas de seguridad para garantizar el desarrollo del espectáculo, un artículo apoyado en un concepto del Ministerio de Defensa, que ha señalado que un partido obliga a desplazar casi el 80 por ciento de la fuerza pública al estadio, con lo cual se desatienden otras eventualidades en ciudades y municipios.

Pero, ¿porqué es tan polémico el tema?

Habla el senador Barón Cotrino

"En el caso de Bogotá, cada vez que hay un partido casi el 80 por ciento de la fuerza pública se dispone para el espectáculo y queda la ciudad sin esa presencia y se presentan hechos que no son controlados. Pero recuerde que por rango constitucional los alcaldes son los jefes de la Policía en cualquier municipio y hay que tener claro que ellos pueden tomar una decisión diferente. Este es un código marco que se desarrolla dependiendo de la idiosincrasia de cada municipio, de manera que cada alcalde tomará la decisión que corresponda".

¿No habrá presencia de la Policía adentro ni afuera del estadio?

"Va a estar afuera pero si el alcalde ve una circunstancia y que el partido implica una posibilidad de que haya conflictos o que surjan problemas contra la integridad de las personas puede determinar que los efectivos sean más y puede ser adentro o afuera. Hay partidos que no ameritan".

¿Porqué cree que la gente del fútbol está tan alarmada y piensa parar el torneo?

"El articulado está aprobado, tiene plena vigencia y aplicabilidad. Ahora son las discusiones de los municipios y los equipos, que decidirán cómo lo asumirán. Esta es una solicitud de muchos alcaldes entendida por el Ministerio de Defensa y el director de la Policía".

Los clubes ven como una necesidad la presencia de Policía en los distintos estadios del país. Foto: Archivo EL TIEMPO.

¿Y eso no perjudica al fútbol?

"No, tienen que dejar esas prevenciones. Tiende es a establecer la responsabilidad de los comandantes de policía, que cuando hay partidos de fútbol deben recoger la fuerza pública y mandarla a un partido, lo hacen un 80 por ciento y lo demás no hay cómo atenderlo y hay que recordar que el bien general está por encima del bien particular. Dependiendo de la importancia de un partido el alcalde puede decidir otra cosa".

Hay temores sobre las empresas de seguridad: no tienen la misma autoridad y podría haber negocios detrás de la obligación de contratar.. qué opina?

"Si las cosas funcionaran como debería, usted en un concierto no ve fuerza pública sino logística, y así en temas de orden cultural o gastronómico. No son empresas de seguridad las que hay que contratar, incluso son muchachos que se pueden contratar para guiar, si la gente tiene suficiente educación no habría problema. ¿Porqué no pensar en que los equipos sean responsables de las barras bravas que llevan y que ayuden un poco a que el espectáculo no se limite a recoger la plata ya poner un poco de disciplina entre sus seguidores?

Lo que se ha perdido es la posibilidad de que familias vayan a los estadios, porque cuando uno va solo a escuchar cómo 'le echan la madre' al árbitro las barras, pues eso no es un ambiente para los menores de edad. Y se pierde la posibilidad de que un espectáculo tan lindo retome la senda de promover el deporte y la sana competencia y no sea un enfrentamiento de barras bravas que han espantado a las familias que iban a los estadios".

Curiosamente usted y los líderes del fútbol coinciden en la preocupación por las familias...

"Que no se digan mentiras, nadie en familia vuele a ir, algunas pueden ir a ciertas tribunas, pero nadie va ya porque se vuelve peligroso y esa no es la idea. La idea es que ellos que pueden persuadir a sus seguidores para que también asuman una responsabilidad social.

Habla Pastrana

"Las familias, al no haber Policía, corren el riesgo, por todos conocido, porque el único ente que puede darnos seguridad es la Policía. Sería muy complicado poner personas a manejar estos eventos, no tienen poder de judicializar, ni requisar ni capturar, están limitados y va a ser muy difícil el control si se presenta una situación. Por eso no consideramos conveniente, en un espectáculo donde se mueven tantas cosas tiene que estar al frente la Policía".

Santa Fe tiene experiencia en la logística...

"Nuestra firma de logística, que incluso les presta servicios a otros equipos, tampoco va a servir, tiene que ser una entidad privada y va a ser muy complicado. Es incurrir en un gasto con otras empresas, pero mas que la parte económica es la seguridad, antes que todo la seguridad que es con la Policía.

Ellos son como un celador de un conjunto y por más que quiera no puede entrar, tiene que llamar a la Policía y mientras llega qué puede suceder, es muy complicado y no se podrían hacer estos eventos que mueven tanta masa".

¿Eso obligaría a aumentar los precios de la boletería para los hinchas?

"Económicamente pagar la empresa de logísitca y seguridad sube la boletería y efectivamente va en contravía de lo económico porque perjudica al usuario. Pero quiero enfocarme en la seguridad. Lo económico en su momento se maneja, se pueden hacer acuerdos, pero en seguridad es muy difícil. Yo tengo que expedir una póliza, soy garante de que nada va a pasar, y por eso el Distrito me pide todo para curarse en salud y el que responde directamente es Santa Fe. Por eso, el tema económico afecta pero se puede solucionar, pero lo otro no tiene otra solución que fuerza pública".

La presencia de la policía en los estadios del país es fundamental para garantizar la seguridad de las personas. Foto: Archivo EL TIEMPO.

¿Qué podría pasar?

"Los guardias, empezando que no pueden estar armados, y si lo estuvieran cualquier loco podría intentar quitarles el arma, alguien sicológicamente mal, dispararía indiscriminadamente.. por eso no se pueden usar las armas, imagínese el momento de sacar a esa persona, se va a armar una batalla campal. Si con la Policía se presentan a veces problemas imagínese ahora. No es por nuestra hinchada, imagínese un América-Santa Fe, Millonarios-Nacional, es una situación que se nos sale de las manos y como responsables del evento no lo podemos admitir".

¿Cómo se puede solucionar?

"Lo ideal es llegar a un acuerdo con la Policía, ver qué les incomoda, qué se necesita, qué logística damos y trabajar juntos porque esto es por la comunidad. El ciudadano no puede perder sus derechos por entrar a un estadio,

¿Le preocupan los hinchas más jóvenes?

"Nosotros tenemos un potencial que son los niños y adolescentes, los hemos sumados como hinchas de Santa Fe por los últimos títulos y por eso nos preocupa es el tema de la seguridad. Nosotros necesitaríamos entre 1.000 y 1.500 hombres para un partido triple A. ¿Qué empresa tiene esa cantidad de personas y qué experiencia pueden tener en eso? Se puede probar con partidos tipo C, pero la Policía tiene que estar en los alrededores".

Jenny Gámez

Juan Pablo Arévalo

Futbolred Bogotá