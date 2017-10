'Perdimos un partido que nos dejó en muy mala posición': D. González

0







Deportivo Independiente Medellín cayó 1-2 con Junior en compromiso de la fecha 15 de la Liga II y la derrota, además de mantener al ‘poderoso’ por fuera de los ocho, significó la salida de la dirección técnica de Juan José Peláez. El conjunto paisa mostró falencias en la zaga y errores en la definición que lo privaron de la victoria.

“Nos marcaron por genialidades que ellos están acostumbrados a hacer. Me parece que jugando contra Junior y con poco tiempo restante, había que seguir teniendo las mismas precauciones en defensa. Por lo menos, que en el peor de los casos, fuera 1-1; pero quedamos muy mal parados, nos agarraron mano a mano y perdimos un partido que nos dejó en muy mala posición”, manifestó David González.

El guardameta de DIM elogió la actuación de los dirigidos por Julio Comesaña, pues sacaron provecho de la calidad de Teófilo Gutiérrez, Luis Díaz y Yimmi Chará para conseguir las tres unidades. También agradeció a la hinchada por asistir en buen número al estadio Atanasio Girardot, a pesar del mes y medio sin ganar.

“Apoyaron, hubo buen ambiente y vino buena gente. Fue una lástima no poder retribuirles con un triunfo. El fútbol es así: por más que estés en una situación muy mala, a los tres días tenemos la oportunidad de jugar la final de Copa (Colombia). Hay que cambiar el rumbo y lograr el título”, agregó González.

Por último, evitó apuntar directamente a otros integrantes de Medellín. Aunque reconoció que se presentaron equivocaciones evidentes, el guardameta prefirió no entrar en polémicas en cuanto a los niveles individuales y reiteró que deberán pasar pronto la página para pensar en el encuentro del miércoles, nuevamente contra Junior.

“No me gusta hablar de mis compañeros y amigos (Rodrigo Erramuspe y Santiago Echeverría). Hace un mes eran Franz Beckenbauer y Lothar Matthäus, todo el mundo hablaba maravillas de ellos; no veo por qué ahora se dice lo que se dice. Hay partidos donde el rendimiento es bueno y otros donde de pronto no resulta. Pasa así: hay que ponerle el pecho y darle para adelante”, concluyó.

