'Patriotas no nos paseó, no liquidamos y fuimos ineficaces': Comesaña

0







Actualizado hace 56 minutos

Patriotas y Junior jugaron el duelo que tenían aplazado de la fecha 13 de la Liga y los de Tunja se quedaron con la victoria (1-0) en el estadio La Independencia.

Aunque el conjunto ‘Tiburón’ tuvo un buen rendimiento en el partido, no pudieron quedarse con el triunfo y Julio Comesaña se mostró tranquilo por lo que hicieron sus dirigidos.

“Creo que en el primer tiempo debimos liquidar el partido y fuimos ineficaces: tres pegaron en el palo y dos fueron al arquero. En el segundo tiempo ellos mejoraron y nosotros desmejoramos a pesar de la entrada de Jarlan y Escalante. Pero ellos nos ganaron merecidamente porque hicieron el gol”, dijo el entrenador uruguayo.

Sobre el ingreso de los dos ofensivos, quienes ingresaron por Luis Díaz y Jorge Aguirre, Comesaña señaló que ya estaban previstos desde el planteamiento inicial del partido.

“Los cambios se hicieron para equiparar las cargas, ya estaban programados sin importar cual fuera el resultado”, sostuvo.

A pesar de no haber conseguido los tres puntos, que le hubieran permitido ponerse en la punta de la Liga, el DT rojiblanco recordó lo difícil que siempre ha sido jugar en esta cancha para los barranquilleros.

“Me voy con el dolor de una derrota, pero me voy satisfecho porque hubo cosas importantes y esta es una plaza difícil para nosotros. Aquí no nos pasearon. En el trámite de los 90 minutos, nosotros manejamos el partido así que no me puedo ir inconforme”, finalizó.

Ahora, el equipo ‘Tiburón’ deberá aprovechar la semana para preparar su último juego de Liga, que será el próximo fin de semana, contra Pasto.

Redacción Futbolred