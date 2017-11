Pasto, a ganarle al Once Caldas para no complicarse en el promedio

0







Deportivo Pasto recibe este lunes a Once Caldas, en duelo que le dará cierre a la fecha 19 de la Liga II-2017. El partido será a las 7:30 de la noche, en el Departamental Libertad.

El estratega del cuadro pastuso, Flabio Torres, se encuentra preocupado por los resultados negativos que ha tenido el club en las últimas fechas, la falta de ritmo por el aplazamiento de varios partidos, se hizo sentir en el duelo contra el Tolima. Ahora, esperan revertir dicha situación en el encuentro frente al cuadro de Manizales.

Para dicho encuentro, Pasto no podrá contar con Javier Reina y con Luis Payares, quienes vieron la roja contra los ‘pijaos’. El conjunto ‘volcánico’ de ganar los tres puntos y sumando en los dos duelos aplazados (Huila, fecha 17 y

Envigado, jornada 15), podría soñar con las finales. Además también se ilusionan con clasificar a un torneo internacional como la Copa Suramericana por medio de la reclasificación. De lo contrario, si pierde el juego contra Once y los aplazados se podría ver comprometido en el descenso.

Un Once Caldas lleno de necesidades visitará a Pasto

Noviembre es el mes de las ánimas y el Once Caldas anda como alma en pena, pues purga sus desaciertos deportivos, contexto símbolo de su eliminación anticipada, cuyo presente lo tiene sometido a una crisis representada por el fantasma de la B, que ya se le asomó, porque debe de luchar con él, en la temporada del 2018, para no convertirse en el tercer equipo del eje cafetero, que desciende al infierno de la Segunda División del fútbol profesional colombiano.

Si bien el ‘blanco’ ya no puede pelear el título del actual semestre de la Liga, sabe que todo encuentro disputado de ahora en adelante le significa una final: Contra Pasto, rival que vive al igual un difícil momento jugará una de ellas, en búsqueda de subir el promedio, cuando lo visite este lunes festivo.

Francisco Maturana es el blanco de críticas en Manizales y muchos de los hinchas que vieron con beneplácito la llegada del técnico, ahora piden su salida, incluso, los medios de comunicación prácticamente rompieron relaciones con el entrenador y el camerino parece estar reventado, aunque los jugadores niegan inconvenientes internos y se culpan animismos de la mala campaña del ‘albo’.

“En este partido hay que sacar los tres puntos si o si para lo que queremos, para lo que se nos viene el próximo año. Debemos ser bastante inteligentes”, dijo el delantero venezolano Edder Farías.

Frente a los ‘volcánicos’ se presentarán variantes: Sergio Román sustituirá al arquero José Fernando Cuadrado, éste último convocado a la Selección Colombia; Jhonathan Muñoz, borrado de la titular volverá ante la expulsión y posterior sanción de Marcos Acosta; Faber Cañaveral reemplazará en la zona de recuperadores a Jesús David Marimón y Julián Guillermo sale del grupo de inicialistas, así recibe nuevamente la oportunidad Jerry Ortíz.

“Tuve un buen primer semestre, arranqué muy bien, lo otro no sé, cosas que nos preguntamos por ahí y ya, seguimos trabajando, nunca bajé los brazos, nunca me he entregado. Ahora esperemos terminar de la mejor manera”, comentó Muñoz.

El paro aeroportuario por poco pone en riesgo el viaje de los cafeteros hacia la capital de Nariño, sin embargo, se hicieron gestiones y se contrató un chárter, que alzó vuelo en la mañana del domingo. Los caldenses ocupan la casilla 15 en la tabla de posiciones con 18 puntos.

Alineaciones probables:

Deportivo Pasto: Andrés Mosquera; Jonny Hinestroza, Félix García, Diego Peralta, Harrinson Canchimbo; Carlos Giraldo, Yesus Cabrera, Marcos Aguirre, Brayan Lucumí, Juan Núñez; Wilfrido de la Rosa.

D.T.: Flabio Torres.

Once Caldas: Sergio Román; Gilberto García, Dávinson Monsalve, Jhonathan Muñoz y David Gómez; Faber Cañaveral y Hárrison Henao; Jerry Ortíz, Sergio López y Johan Arango; Edder Farías.

D.T.: Francisco Maturana.

Ramiro Rosero Arteaga

Para El Tiempo

Pasto



Ramón Andrés Salazar Vallejo

Para El Tiempo

Manizales