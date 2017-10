Otros cuatro partidos aplazados tendrá la fecha 15 por paro de pilotos

0







Actualizado hace 1 hora

Luego de la fecha de Eliminatoria, Colombia tenía la esperanza de que el fútbol local continuara con su curso de cara a la fecha 15 de la Liga II-2017. Sin embargo, cuatro partidos tendrán que ser aplazados por culpa del paro de pilotos que completó más de un mes.

Huila vs. Millonarios, Bucaramanga vs. Rionegro Águilas, Pasto vs. Envigado y Cortuluá vs. Alianza Petrolera son los partidos que están aplazados.

Cabe recordar que hace pocos días la Dimayor dio a conocer que el partido entre Santa Fe y Tolima cambió para el 25 de octubre y el juego entre Tigres y América se jugará hasta el 19 del mismo mes.

Así, los únicos partidos de la fecha 15 en este fin de semana se jugarán así:

Sábado 14 de octubre



Patriotas vs. Jaguares

Hora: 5:30 p.m.

Domingo



Medellín vs. Junior

Hora 5:15 p.m

*por confirmar

Cali vs. Equidad

Hora: 7:30 p.m.

Lunes



Once Caldas vs. Nacional

Hora 7:45 p.m.

Redacción Futbolred