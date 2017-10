Once Caldas vs. Envigado, un duelo de equipos necesitados en la Liga

0







El compromiso a disputarse este sábado a las 8:00 de la noche entre Once Caldas y Envigado, por la fecha 17 de la Liga II, en el estadio de Palogrande, tiene tintes de final porque los dos clubes se jugarán todas sus cartas para seguir con opciones de la finales.

El Once está sumido en una profunda crisis, la cual es producto de un flojo rendimiento competitivo, ciertos desaciertos administrativos evidenciados en la falta de una gerencia deportiva visible, inconvenientes a los que se les suma el irregular trabajo encabezado por Francisco Maturana, quien señala permanentemente tener un equipo en construcción, aunque sin cimientos, dados los pálidos resultados de su segunda era con el ‘blanco’.

Desde el inicio del semestre, el conjunto ‘albo’ intenta escalar, sin embargo, no materializa su propuesta futbolística, pese al difícil momento los manizaleños se aferran a las matemáticas, a la fe y se ponen la meta de ganar cuatro partidos consecutivos para clasificarse.

“Es obligación mañana (sábado) contra Envigado, Huila, contra Pasto y terminar contra Cortuluá, es obligación, si queremos meternos a los ocho tenemos que hacer 12 de 12, pero que matemáticamente se puede, se puede, por eso cuando me dicen que eliminado, me duele y no me estoy haciendo ilusiones en el aire, estoy diciendo simplemente que con 29 puntos se puede entrar”, dijo el asistente técnico Ricardo ‘Chicho’ Pérez.

Es un misterio la nómina titular que pondrá Maturana frente a los ‘naranjas’, pues durante los trabajos de la semana el entrenador no fijó su grupo de inicialistas, no obstante, se presume la presencia de Ernesto Álvarez en el frente de ataque al lado de Edder Farías, así queda sacrificado el argentino Sergio López.

“Nosotros tenemos un grupo fuerte, que cada día trabaja para conseguir un resultado en fin de semana, lastimosamente últimamente no se nos ha dado, pero bueno, creo que en pro de este encuentro estamos trabajando, igual va a ser muy duro porque nuestro rival es muy joven y corre cada pelota”, comentó el central Dávinson Monsalve.

Once Caldas ocupa la casilla 15 en la tabla de posiciones, con 17 unidades, las mismas de Envigado, patrono del puesto 14; Atlético Huila, con el mismo puntaje es dueño del decimotercero lugar.

Envigado, a salir de mala racha de resultados en visita a Once Caldas

Este sábado a partir de las 8:00 p.m. en el estadio Palogrande, Once Caldas y Envigado Fútbol Club se enfrentarán en encuentro de elencos necesitados en la fecha 17 de la Liga II. Tras tres triunfos consecutivos, el conjunto antioqueño encadenó igual número de caídas y se alejó de los puestos que dan cupo a los cuartos de final.

“El grupo está tocado, pero trabaja con las mismas ganas e ilusión. Todavía hay posibilidades de clasificar y tenemos que sumar estos quince puntos”, afirmó Cristian Arrieta. El cuadro naranja tiene un cotejo pendiente contra Deportivo Pasto y por eso, con 17 unidades, no baja los brazos en su intención meterse a los ocho.

Los dirigidos por Rubén Bedoya son conscientes de los errores que les han valido las derrotas: desconcentraciones en defensa y poca efectividad de cara al arco contrario. Las claves para volver a la senda de la victoria parecen obvias, sin embargo, el reto del plantel es plasmarlas dentro de la cancha para no dejar de soñar con el tiquete.

Aunque el equipo blanco tampoco atraviesa un momento favorable, en Envigado no se confían. “Once Caldas tiene un técnico (Francisco Maturana) con gran historia y experiencia. Los jugadores se benefician de eso; son talentosos y tienen buen pie como Elkin Soto y Faber Cañaveral, que lo conocemos mucho de acá. Hay que estar pendientes, pero pensamos más en hacer las cosas bien para ganar que en el rival”, complementó Arrieta.

Por último, Cristian consideró que su nivel este semestre ha sido sobresaliente y a eso se debe su continuidad. Solo estuvo ausente en el 0-2 frente a Atlético Nacional, pues pagó jornada de sanción por acumulación de amarillas. Su objetivo es poner las condiciones que posee a favor del rendimiento colectivo: “Hay que terminar bien el torneo”, concluyó.

Alineaciones probables:

Once Caldas: José Fernando Cuadrado; Gilberto García, Dávinson Monsalve, Marcos Acosta, Diego Hurtado; Faber Cañaveral, Julián Guillermo; Hánsel Zapata, Elkin Soto; Ernesto Álvarez y Edder Farías.

D.T.: Francisco Maturana.

Envigado: Santiago Londoño; Cristian Arrieta, Oliver Fula, Yosimar Quiñones, Daniel Londoño; George Saunders, Neyder Moreno, Iván Rojas; Michael López; Joseph Cox y Gerardo Jiménez.

D.T.: Rubén Bedoya.

