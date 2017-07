Once Caldas buscará su segunda victoria en la Liga contra Medellín

0







Luego de haber conseguido su primera victoria en la Liga, el Once Caldas se dispone a recibir a Independiente Medellín, con la necesidad de volver a ganar, dada su situación en la tabla del descenso, que aparece amenazante para la temporada 2.018.

Los de Manizales han dejado cierto sin sabor deportivo. Aunque registran cuatro unidades en el rentado colombiano, su nivel competitivo no es el esperado, evidente en el último encuentro contra el Cali, conjunto al que le ganaron gracias a una noche mágica del arquero José Femando Cuadrado y a un capricho del fútbol facilitador del triunfo caldense, que le significó al ‘blanco’ tres puntos de oro.

El técnico Francisco Maturana insiste en construir una idea de equipo, sin embargo la defensa se muestra frágil, el medio campo luce sin ideas y el balón difícilmente llega al frente de ataque, contexto preocupante en una institución desprovista de la grandeza, a la cual pretende retornar, según las propias palabras de la junta directiva.

“Hace tiempo me hicieron una pregunta: -¿Qué dónde podían encontrar un dinosaurio?- y yo no sé, en ninguna parte, porque los dinosaurios se extinguieron; -¿y por qué se extinguieron?-, porque no fueron capaces de adaptarse, entonces uno tiene que ser capaz de adaptarse. Antes yo imponía, ahora seduzco o procuro seducir desde la libertad, hay un orden a partir de la organización, puede que estos proyectos parezcan medio raros, pero tengan en cuenta que algún día van a salir a la luz”, dijo Maturana.

Es difícil fijar una base titular, pues ‘Pacho’ sigue en búsqueda del onceno soñado, situación por la cual se presagian una o dos variantes ante el ‘rojo de la montaña’, no obstante es prácticamente un hecho la presencia del delantero Edder Farías, nuevamente en el grupo de inicialistas.

“Yo creo que uno al pasar los entrenamientos va a adaptarse a lo que quiere el entrenador en cada partido, esperemos hacerlo de la mejor manera porque queremos jugar en la parte de adelante, para así aportar nuestros frutos”, comentó Farías.

Ernesto Álvarez podría retornar y ser la principal novedad, en la intención de construir un esquema más ofensivo.

“Seguiremos haciendo lo nuestro, nosotros obviamente queremos ganar los encuentros y si no le metemos ganas, no vamos a conseguir el triunfo. Estamos tranquilos porque sabemos que al que le toque jugar lo va a hacer al ciento por ciento”, manifestó el ‘Pinti’ Álvarez.

Los cafeteros ocupan la casilla 13 en la tabla de posiciones y comparten puntaje con Tolima, Millonarios, Pasto y Cali.

Medellín, por la recuperación

Deportivo Independiente Medellín se medirá a Once Caldas este sábado, a partir de las 7:45 p.m., en encuentro de la cuarta fecha de la Liga II en el estadio Palogrande. Mientras que el ‘poderoso’ igualó 1-1 en casa con Atlético Huila, el blanco de Manizales sorprendió a Deportivo Cali y lo derrotó 1-2.

El director técnico Juan José Peláez, quien se mostró muy molesto después de la actuación de sus dirigidos frente al cuadro ‘opita’, reiteró el llamado para que asuman protagonismo y liderazgo para suplir la salida de Christian Marrugo, que dejó el elenco rojo para fichar con Puebla (México).

“Hay que asimilar y hacer el duelo, que ya se debió hacer, por la ausencia de un gran jugador para no depender de él. Se requiere el rediseño del equipo para que no se vea tan partido como terminó contra Huila y haya más equilibrio. Todos tienen que comprometerse”, manifestó el timonel.

Después de recuperarse de un cuadro de virosis e infección, John Hernández retornará a la formación titular, confirmó Peláez. Juan Fernando Quintero, aunque no está en plenitud de condiciones en el aspecto físico, también estaría desde el arranque por la necesidad de tener creación en la mitad de la cancha.

“Cómo esté, debe jugar. No ha hecho fútbol sino trabajo físico, pero el equipo lo requiere. Se debe defender con los once para no darle ventajas al contrario como pasó el miércoles y que ‘Juanfer’ reciba más ayuda: que cuando tenga la pelota, ‘Goma’ Hernández y Eduard Atuesta le den opciones de pase”.

El estratega reiteró su confianza en Leonardo Castro, a la vez que contó que espera que Danilson Córdoba y Yairo Moreno sean alternativas para el compromiso ante Racing Club (Argentina) en la Copa Suramericana el jueves. Por último, el DT se refirió al rival, el conjunto que orienta Francisco Maturana.

“Va a ser un duelo sabroso, en una buena cancha y con un equipo que está tomando forma. Será un partido abierto porque a los dos nos gusta jugar bien a la pelota; nosotros con nuestras propias necesidades y tratando de sanar las carencias. Se viene un reto más para que Medellín siga ascendiendo”, concluyó.

Alineaciones probables:

Once Caldas: José Fernando Cuadrado; Gilberto García, José Ramírez, Dávinson Monsalve y Marcos Acosta; Hárrison Henao y Faber Cañaveral (Jaime Córdoba); Sergio López (Ernesto Álvarez), Michael Ortega y Johan Arango; Edder Farías. D.T.: Francisco Maturana.

Medellín: David González; Jonathan Lopera, Andrés Mosquera, Santiago Echeverría, Yulián Gómez; Eduard Atuesta, Didier Moreno, John Hernández; Juan Fernando Quintero; Édinson Toloza y Leonardo Castro.

D.T.: Juan José Peláez.

Ramón Andrés Salazar Vallejo, El Tiempo Manizales

Juliana Sosa Góngora, Futbolred Medellín