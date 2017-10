'Ojalá Russo se quede mucho tiempo, él me aterrizó': Mosquera

0







A Harold Santiago Mosquera le cambió la mentalidad en el último tiempo. Ya no quiere ser el salvador de Millonarios, solo quiere ser uno más de los 'soldados' de Miguel Ángel Russo en la lucha por consagrarse campeones a final de año en la Liga II-2017. Su aporte es valioso porque así se lo ha hecho saber su técnico, pero entiende que todo es producto de un trabajo en equipo.

El mediocampista de 22 años explicó que su nueva visión como futbolista la cambió gracias al adiestrador argentino. "Me alegra mucho que al 'profe' lo hayan renovado por dos años, porque sé que de su mano Millonarios va a seguir madurando y creciendo como equipo. Él me ha ayudado a entender mejor el fútbol y a manejarme dentro del campo. Ya no tengo esa ansiedad de buscar el gol para ganar el partido, sino que busco mis espacios, me muevo diferente dentro del campo y sé que soy más importante ayudando en la parte táctica para que el grupo consiga los resultados", confesó Mosquera en medio de un evento de la marca Nike.

Santiago -no le gusta que le digan Harold-, nacido en Buenaventura, reconoció que al final del primer semestre, que brilló con Millonarios, "se me rayó un poco la cabeza" al tener ofertas para ir a otros equipos. "Pero creo que el técnico me aterrizó, así como mi familia me ayudó para entender que tengo que seguir mejorando, crecer más en Millonarios y seguro que la oportunidad de salir vendrá en un futuro. Pero ahora estoy enfocado en ser campeón, porque tenemos el equipo y la convicción".

Millonarios espera confirmar lo antes posible su clasificación a los cuartos de final de la Liga. El próximo rival será Cortuluá en el Pascual Guerrero. Justamente ese equipo llegará obligado a ganar pues lucha por no descender. "Esa lucha está dura. La verdad no quisiera vivir esa angustia de los equipos que están peleando el descenso. Nos toca ser jueces, pero nosotros tenemos nuestro sueño y nuestro objetivo y vamos por los tres puntos. No será fácil, estás últimas fechas nada será fácil, pero estamos convencidos del trabajo y con la mentalidad de salir a ganar en cualquier cancha", mencionó Santiago Mosquera.

Finalmente, la joven joya albiazul dijo que en Millonarios "hay un grupo muy fuerte mentalmente gracias a Russo. Sabemos que tenemos con qué pelear por el título, pero vamos paso a paso, trabajando por cada objetivo y ya veremos como se van presentando las finales. Nuestro presente es Cortuluá y queremos acercarnos al puntaje que nos ponga en los ocho finalistas".

Redacción Futbolred